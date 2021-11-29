Doria já monta equipe para 2022; Meirelles vai auxiliar no plano econômico

Governador de São Paulo, João Doria, em entrevista para A Gazeta Crédito: Fernando Madeira

Dois dias após vencer as prévias presidenciais do PSDB , o governador João Doria confirmou nesta segunda-feira (29), que seu secretário da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), aceitou o convite para participar da equipe que vai coordenar seu plano de governo na área econômica.

Numa referência ao atual ministro da Economia, Paulo Guedes , disse que não terá um "posto Ipiranga" no time. Na campanha presidencial de 2018, Jair Bolsonaro usou essa expressão para apresentar o economista chefe de sua equipe.

Segundo o tucano, o grupo dedicado à elaboração de seu plano de governo econômico terá seis nomes de destaque da área "com o mesmo protagonismo". A composição completa do grupo deve ser anunciada até o fim desta semana. A economista Ana Carla Abrahão é um dos nomes cotados, assim como o de Armínio Fraga. O ex-presidente do Banco Central é bem visto entre os principais interlocutores de Doria e mantém relação próxima com o governador.

Em entrevista coletiva no diretório do PSDB-SP, Doria exaltou o presidente do PSDB, Bruno Araújo, e os adversários Eduardo Leite e Arthur Virgílio, mas negou que tenha convidado o governador gaúcho para coordenar sua campanha em 2022.

Questionado sobre uma possível aliança com o ex-ministro Sérgio Moro (Podemos), Doria fez elogios ao ex-juiz da Lava Jato e disse que tem um encontro marcado com ele e a presidente do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), quando voltar de uma viagem a Nova York no domingo (05);