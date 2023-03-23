Dois morrem e quatro ficam feridos após avião cair em sobrado em Goiânia

Seis pessoas ficam feridas após avião cair em sobrado em Goiânia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um avião caiu sobre um sobrado no bairro Vila Mutirão, na região noroeste de Goiânia, na tarde desta quarta-feira (22), e deixou ao menos quatro pessoas feridas e duas pessoas mortas. Os quatro sobreviventes estão em estado de saúde grave —uma delas respira com auxílio de aparelhos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais são Bruno Rodrigues da Rocha, 38, e Leonardo Rodrigues da Rocha, 43. A corporação informa que quatro homens e duas mulheres que estavam dentro da aeronave foram resgatados e encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, na capital. Os óbitos foram confirmados logo depois.

Ainda segundo a corporação, o bimotor tinha capacidade para seis pessoas e havia saído do norte de Minas Gerais. A aeronave caiu em um sobrado. Duas mulheres estavam no imóvel no momento do acidente, mas elas não ficaram feridas.

Na parte inferior do sobrado havia um supermercado. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o local destruído. Além do telhado, paredes foram derrubadas.

?Avião de pequeno porte cai sobre casas em Goiânia e deixa feridos. O Corpo de Bombeiros deslocou equipes para atender a ocorrência, registrada na tarde desta quarta-feira. pic.twitter.com/cprnx2kKk5 — • ???????? • (@cacabylima) March 22, 2023

A aeronave não chegou a bater no solo, ficando sobre as residências. As equipes de resgate montagem uma estrutura para apoiar a aeronave.