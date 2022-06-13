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Amazonas

Dois corpos são encontrados em buscas a jornalista e indigenista desaparecidos

Mulher do britânico Dom Phillips recebeu a informação da PF nesta segunda-feira (13), mas afirma que corpos ainda precisam ser identificados

Publicado em 13 de Junho de 2022 às 10:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 jun 2022 às 10:28
O jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira, que desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia
O jornalista inglês Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira, que desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia Crédito: Redes sociais/ Reprodução
Alessandra Sampaio, mulher do jornalista britânico Dom Phillips, afirmou nesta segunda-feira (13) que dois corpos foram encontrados na região onde o marido e o indigenista brasileiro Bruno Pereira haviam desaparecido, de acordo com o canal GloboNews. As autoridades ainda não confirmaram a informação.
Dom e Bruno estão desaparecidos na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas, desde o dia 5 de junho.
Procurado pelo UOL, Marcus Farias Sampaio, cunhado de Dom Phillips, confirmou a informação sobre a localização de dois corpos durante as buscas. Contudo, negou que eles tenham sido identificados.

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"[Minha irmã] foi sinalizada por um amigo agora pela manhã que dois corpos foram encontrados, mas entendemos que ainda precisam ter a identificação", relatou, em conversa pelo WhatsApp.
Segundo Alessandra, a PF lhe confirmou a localização de dois corpos, mas disse que eles ainda precisavam ser periciados para que a identificação pudesse ser feita. Ainda de acordo com Alessandra, a embaixada britânica, que já havia comunicado aos irmãos de Dom Phillips a localização dos corpos do jornalista e do indigenista, ratificou a informação da PF. As informação são do jornalista André Trigueiro, da GloboNews.
Sampaio disse que foi comunicada primeiro pela embaixada britânica. A Polícia Federal teria entrado em contato em seguida, dizendo que os corpos ainda precisam passar por perícia para serem identificados.
No domingo (12), a PF informou que mergulhadores encontraram pertences de Dom e Bruno, incluindo uma mochila e um documento.
Amarildo da Costa Oliveira, chamado de "Pelado", foi preso em flagrante na última terça (7), por posse de drogas e de munição de uso restrito. Ele é suspeito de envolvimento no sumiço. A defesa de Amarildo nega envolvimento dele com o desaparecimento.

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