Desembargador do RJ é investigado por suspeita de venda de sentença

Reportagem do jornal O Globo do ano passado apontou que Darlan era alvo de um inquérito sob suspeita de receber até R$ 50 mil para conceder habeas corpus a investigados presos sob suspeita de irregularidades na Câmara dos Vereadores de Resende (RJ).

O desembargador declarou em nota que a operação é "uma ação cotidiana na Justiça". "Ao longo de sua atividade como magistrado, [Darlan] determinou inúmeras buscas e apreensões e em muitas delas nada do que se esperava encontrar foi encontrado. Ele disse que tem certeza de que dessa busca e apreensão nada se encontrará, porque nada deve. Trata-se de ilações e requentamento de velhas e levianas acusações jamais comprovadas", disse o magistrado, por nota.