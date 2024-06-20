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Procedimento estético

Deputada Silvia Waiãpi tem mandato cassado por gastar verba eleitoral com harmonização facial

Deputada teria repassado R$ 9 mil para um cirurgião-dentista durante as eleições de 2022; Silva Waiãpi nega acusações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jun 2024 às 08:33

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 08:33

Deputada Silvia Waiãpi tem mandato cassado por gastar verba eleitoral com harmonização facial
Deputada Silvia Waiãpi tem mandato cassado por gastar verba eleitoral com harmonização facial Crédito: Câmara dos Deputados/Zeca Ribeiro
O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) cassou, por unanimidade, o mandato da deputada federal Silvia Waiãpi (PL-AP) por utilização de verba pública de campanha eleitoral para procedimento de harmonização facial durante as eleições de 2022, quando ela foi eleita para uma vaga na Câmara dos Deputados. Cabe recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O Estadão procurou a assessoria da parlamentar e aguarda retorno. Nos autos, a deputada negou irregularidades e afirmou que suas contas de campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral.
De acordo com a ação, Silvia teria determinado que uma assessora de campanha repassasse R$ 9 mil para um cirurgião-dentista depois de receber verba oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Foram realizados, segundo o Ministério Público Eleitoral (MPE), dois repasses no dia 29 de agosto daquele ano. O primeiro, no valor de R$ 2 mil, e o segundo, na quantia de R$ 7 mil.
O caso foi levado ao conhecimento do MP pela própria assessora. Durante sessão desta quarta-feira, 19, do TRE-AP, os desembargadores acompanharam trecho do depoimento prestado pelo cirurgião-dentista, que confirmou ter recebido pagamento pelo procedimento estético da então assessora eleitoral da parlamentar. Durante o julgamento, o MPE apresentou recibos do procedimento estético feito pela deputada.

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