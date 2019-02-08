Defesa Civil: Rejeitos em Barão de Cocais poderiam alcançar 11 Km

Rejeitos de mina em Barão de Cocais poderia alcançar 11 Km, diz defesa civil de MG Crédito: Alex de Jesus | O Tempo

A avalanche de rejeitos da mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, poderia alcançar 11 Km, que ainda está na zona rural da cidade. "O nível de alerta demanda atenção redobrada", afirma o major Eduardo Lopes, superintendente de desastre da Defesa Civil de Minas Gerais

O major afirmou que o coeficiente de estabilidade dessa estrutura pode vir a romper. Por isso, a barragem está sendo monitorada 24 horas e a cada 4 horas a Defesa Civil emite novo diagnóstico. Mas enquanto permanecer o nível de risco 2, as comunidades não podem voltar para a área rural.

Os moradores da margem fronteira ao rio São João, a 1,2 km da mina de Gongo Soco, carecem de atenção especial no caso de rompimento e serão afetados com a possível contaminação de água. "Nossa preocupação é com a possível inundação", diz o major.

Ele explica que é natural que haja alteração no volume de água, semelhante ao que aconteceu em outros desastres.

A maioria dos moradores da região é de sitiantes e têm muitas criações de animais, que foram deixados em suas casas. "Essa situação já foi levada para os órgãos competentes para que não sejam feitas ações isoladas", diz Eduardo Lopes.

A Defesa Civil informa que a área de evacuação está controlada e agora o foco está no acolhimento das pessoas afetadas. São três comunidades em áreas de maior risco: Socorro, Tabuleiro e Piteira. Outras duas, Vila Congo e a Córrego do Arroz, nas proximidades, exigem cautela.