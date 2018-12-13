Decisão sobre prisão de João de Deus pode sair nesta quinta-feira

O Ministério Público de Goiás pediu à Justiça da Abadiânia, nesta quarta-feira, a prisão do médium João Teixeira de Farias, o João de Deus, pelas acusações de abuso sexual. Fontes do órgão acreditam que a decisão judicial deve sair até o início da manhã de quinta-feira.
A prisão preventiva de João de Deus foi pedida porque os quatro promotores do caso temem que mantê-lo em liberdade poderá ser um risco à integridade das vítimas e ao andamento do processo. Os promotores temem ainda que, solto, João de Deus possa fazer mais vítimas.
Os primeiros relatos de que João de Deus teria abusado sexualmente fiéis foram revelados pelo GLOBO e pelo programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, desde o início do sábado. Desde então, mais de 200 mulheres denunciaram o médium ao Ministério Público. Até o momento, o MP de Goiás, responsável pela força-tarefa que apura o caso, já ouviu relatos de 78 mulheres.
Nesta quarta-feira, João de Deus foi ao centro espiritual Casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, Goiás. O médium chegou ao local em um veículo particular às 9h30. Estava cercado por seguranças e seguidores, que agrediram e desferiram palavrões contra jornalistas que estavam no local. Questionado pela imprensa sobre os casos, o médium se limitou a dizer: "Sou inocente, vou provar minha inocência."