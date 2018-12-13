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Abadiânia

Decisão sobre prisão de João de Deus pode sair nesta quinta-feira

Mais de 200 mulheres denunciaram o médium ao órgão

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 08:29

Publicado em 

13 dez 2018 às 08:29
Movimentação na Casa de Dom Inácio, onde o médium João de Deus realiza atendimentos e cirurgias espirituais Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Ministério Público de Goiás pediu à Justiça da Abadiânia, nesta quarta-feira, a prisão do médium João Teixeira de Farias, o João de Deus, pelas acusações de abuso sexual. Fontes do órgão acreditam que a decisão judicial deve sair até o início da manhã de quinta-feira.
>Filha diz ter sido abusada por João de Deus dos 9 aos 14 anos
A prisão preventiva de João de Deus foi pedida porque os quatro promotores do caso temem que mantê-lo em liberdade poderá ser um risco à integridade das vítimas e ao andamento do processo. Os promotores temem ainda que, solto, João de Deus possa fazer mais vítimas.
>Espírito Santo tem caso de vítima de abusos sexuais de João de Deus
Os primeiros relatos de que João de Deus teria abusado sexualmente fiéis foram revelados pelo GLOBO e pelo programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, desde o início do sábado. Desde então, mais de 200 mulheres denunciaram o médium ao Ministério Público. Até o momento, o MP de Goiás, responsável pela força-tarefa que apura o caso, já ouviu relatos de 78 mulheres.
>'Eu acredito na inocência dele', diz mulher de João de Deus
Nesta quarta-feira, João de Deus foi ao centro espiritual Casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, Goiás. O médium chegou ao local em um veículo particular às 9h30. Estava cercado por seguranças e seguidores, que agrediram e desferiram palavrões contra jornalistas que estavam no local. Questionado pela imprensa sobre os casos, o médium se limitou a dizer: "Sou inocente, vou provar minha inocência."

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