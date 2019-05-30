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Processo sancionador

CVM acusa Joesley Batista de práticas irregulares do Banco Original

Joesley já foi alvo de outro processo da CVM sob acusação de ter ganho dinheiro no mercado financeiro

Publicado em 

29 mai 2019 às 21:25

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 21:25

Joesley Batista Crédito: AYRTON VIGNOLA | ESTADÃO
A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) acusou nesta segunda-feira (29) o empresário Joesley Batista de envolvimento em operações irregulares realizadas pelo Banco Original, do grupo J&F, do qual é sócio.
O processo sancionador aberto nesta segunda é resultado de uma investigação iniciada em abril do ano passado sobre acusação de prática não equitativa do Banco Original com derivativos de taxas de juros feitos antes de acordo de delação premiada de Joesley e outros executivos do grupo J&F.
Em nota, a J&F afirmou que "as operações de derivativos em análise são usuais e regulares, realizadas com base em critérios técnicos, dentro dos limites operacionais previamente estabelecidos e sempre dentro das normas dos órgãos reguladores".
Joesley, ex-presidente-executivo da JBS, mais importante empresa do grupo, já foi alvo de outro processo da CVM sob acusação de ter ganho dinheiro no mercado financeiro explorando a volatilidade causada na esteira de seu acordo de delação premiada, no qual admitiu ter pago propinas a centenas de políticos.
Além de Joesley, são acusados de envolvimento a própria J&F e o executivo Emerson Loureiro, ex-presidente do Banco Original.
"Agora, os acusados terão prazo para apresentarem suas defesas", afirmou a CVM, segundo documentação à qual a Reuters teve acesso.

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