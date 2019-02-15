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Rio de Janeiro

CT do Vasco é interditado pela prefeitura do Rio

Segundo a assessoria de imprensa do Vasco, a ordem de interdição foi entregue pela 5ª Gerência Regional de Licenciamento e Fiscalização do município e será acatada

Publicado em 

14 fev 2019 às 21:10

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 21:10

Bandeira do Flamengo na camisa do Vasco Crédito: Reprodução
O Centro de Treinamento do Club de Regatas Vasco da Gama, CT das Vargens, foi interditado nesta quinta-feira (14) pela prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com o clube, a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da “prefeitura deveria conceder um prazo mínimo para que houvesse adequação às demandas do órgão, sem a necessidade de impedimento de uso do local.”
Segundo a assessoria de imprensa do Vasco, a ordem de interdição foi entregue pela 5ª Gerência Regional de Licenciamento e Fiscalização do município e será acatada.
O clube destaca que o CT das Vargens é usado apenas como local de treinamento e não há alojamento para os atletas.
O Vasco transferiu o treino do time profissional para o estádio São Januário e comprometeu-se a atender às adequações exigidas pela prefeitura, sem especificar quais foram os pedidos. A prefeitura do Rio ainda não se manifestou sobre a interdição.
A ordem ocorre seis dias depois de um incêndio atingir o centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, destinado ao time de base, no qual morreram dez atletas, todos adolescentes. Os jovens foram surpreendidos pelo fogo às 5h do último dia 8.
Crianças e adolescentes não poderão entrar no Ninho do Urubu. A proibição foi determinada nesta quarta-feira (13) em decisão liminar da 1ª Vara de Infância, da Juventude e do Idoso da capital.

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