CT do Vasco é interditado pela prefeitura do Rio

Bandeira do Flamengo na camisa do Vasco Crédito: Reprodução

O Centro de Treinamento do Club de Regatas Vasco da Gama, CT das Vargens, foi interditado nesta quinta-feira (14) pela prefeitura do Rio de Janeiro . De acordo com o clube, a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da “prefeitura deveria conceder um prazo mínimo para que houvesse adequação às demandas do órgão, sem a necessidade de impedimento de uso do local.”

Segundo a assessoria de imprensa do Vasco, a ordem de interdição foi entregue pela 5ª Gerência Regional de Licenciamento e Fiscalização do município e será acatada.

O clube destaca que o CT das Vargens é usado apenas como local de treinamento e não há alojamento para os atletas.

O Vasco transferiu o treino do time profissional para o estádio São Januário e comprometeu-se a atender às adequações exigidas pela prefeitura, sem especificar quais foram os pedidos. A prefeitura do Rio ainda não se manifestou sobre a interdição.

A ordem ocorre seis dias depois de um incêndio atingir o centro de treinamento do Flamengo , o Ninho do Urubu, destinado ao time de base, no qual morreram dez atletas, todos adolescentes. Os jovens foram surpreendidos pelo fogo às 5h do último dia 8.