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BBB 23

Cristian é o mais rápido e vence a Prova do Anjo do 'BBB 23'

O empresário Cristian, 35, venceu a Prova do Anjo disputada na tarde deste sábado (4) no BBB 23 (Globo).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2023 às 19:16

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 19:16

Cristian é o mais rápido e vence a Prova do Anjo do 'BBB 23'
Cristian é o mais rápido e vence a Prova do Anjo do 'BBB 23' Crédito: GShow/Reprodução
O empresário Cristian, 35, venceu a Prova do Anjo disputada na tarde deste sábado (4) no BBB 23 (Globo). Ele foi a pessoa mais rápida a finalizar a prova da Seara, poderá imunizar um participante na votação deste domingo (5) e colocar duas pessoas no castigo do monstro.
Na disputa, os participantes precisavam encontrar seis embalagens de lasanha em um labirinto e, feito isso, montar as sete camadas de uma lasanha gigante na ordem correta. Antes do início, um sorteio foi feito para definir quem ficaria fora da prova. Somente seis participantes disputaram o Anjo: Bruna Griphao, Cristian, Fred, Fred Nicácio, Larissa e MC Guimê.
O tempo final da prova era calculado descontando bônus de dez segundos a menos para quem apertasse botões que estavam distribuídos pelo labirinto. Larissa foi a primeira e terminou a dinâmica com 151 segundos. Depois, foi a vez de Cristian, cujo tempo total foi de 106 segundos. O terceiro a disputar, Fred, concluiu a prova em 137 segundos e a quarta participante, Bruna, fez em 201 segundos. Guimê foi o quinto a fazer a prova e seu tempo final foi de 176 segundos. O último participante, Fred Nicácio, fez em 172 segundos.
Logo após Cristian finalizar a prova, Larissa percebeu que o brother tinha feito um tempo melhor que o seu e começou a chorar. As curvas do labirinto atrapalharam muitos participantes, que, mesmo encontrando rapidamente as seis lasanhas, demoraram para encontrar a saída.

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