Crianças passam mal após comerem doces oferecidos por estranhos em MT

Os doces teriam sido pegos no lixo de uma loja Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dezessete estudantes com idades entre 10 e 13 anos foram hospitalizados após comerem doces oferecidos por estranhos, em Guarantã do Norte, em Mato Grosso. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (6). Dois suspeitos foram presos. Os doces foram entregues por "mulher em carro escuro e sujo". Segundo o boletim de ocorrência, a estranha entregou um saco com guloseimas a três estudantes que esperavam em um ponto de ônibus para ir à escola. Na hora do intervalo, eles distribuíram os doces.

Os suspeitos foram presos. Dois suspeitos detidos, que também estavam no carro, afirmaram que pegaram os doces no lixo de uma loja do município. Eles trabalham como catadores, e foram indiciados por atentado à saúde pública. A polícia acredita que os culpados "não tiveram intenção de envenenar ou lesionar ninguém". Os homens afirmam que crianças pediram os doces. Entre os produtos distribuídos, havia bolachas, chocolates e balas vencidos.