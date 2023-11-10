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Em Goiás

Corpo de jovem é achado dentro de cisterna com pés e mãos amarrados

De acordo com a PM, a vítima foi torturada, amarrada por cordas nas mãos e nos pés, tinha um pedaço de pano enrolado na cabeça e o corpo foi parcialmente carbonizado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2023 às 14:50

Publicado em 10 de Novembro de 2023 às 14:50

Um jovem de 24 anos foi encontrado morto dentro de uma cisterna parcialmente carbonizado, com as mãos e os pés amarrados, na Vila Bandeirantes, em Goiânia
Um jovem de 24 anos foi encontrado morto dentro de uma cisterna parcialmente carbonizado, com as mãos e os pés amarrados, em Goiânia Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Polícia Civil de Goiás investiga o assassinato de um jovem de 24 anos, que foi encontrado morto dentro de uma cisterna parcialmente carbonizado, com as mãos e os pés amarrados, na Vila Bandeirantes, em Goiânia, na quinta-feira (9). Ao UOL, as polícias Militar e Civil informaram que moradores avistaram o corpo do jovem dentro da cisterna e acionaram a PM, que foi até o endereço.
A vítima foi morta a tiros e estava sem camisa e com a calça abaixada. O cadáver foi encontrado no interior da cisterna, coberto por lixo. De acordo com a PM, a vítima foi torturada, amarrada por cordas nas mãos e nos pés, tinha um pedaço de pano enrolado na cabeça e o corpo foi parcialmente carbonizado.
Quando chegaram no local, os agentes da PM contataram o Corpo de Bombeiros para retirar o corpo da vítima de dentro do poço. Os militares usaram um tripé e cabos com equipamentos de proteção respiratória para fazer a remoção do cadáver. A Polícia Científica foi até o local para realizar perícia e o corpo levado para o IML (Instituto Médico Legal).
A Polícia Militar informou que prendeu um casal suspeito por cometer o crime mediante tortura, com requintes de crueldade e por ocultar o cadáver. Ainda segundo a PM, um terceiro suspeito foi preso e confessou ter sido o autor dos disparos que matou o jovem. A motivação para o crime seria dívida de tráfico. Como os presos não tiveram as identidades reveladas, o UOL não conseguiu localizar as defesas. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídio da Polícia Civil de Goiás.

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