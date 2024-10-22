Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Conselheiro da OAB RJ é assassinado a tiros em Barra Mansa
Violência

Conselheiro da OAB RJ é assassinado a tiros em Barra Mansa

Hércules Anton de Almeida havia acabado de deixar a neta em uma escola quando foi atingido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 out 2024 às 10:36

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 10:36

O advogado Hércules Anton de Almeida, 59, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (21) em Barra Mansa (RJ). Ele era ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) na cidade e disputava a vaga de secretário adjunto da seccional no Rio. Também era conselheiro da OAB estadual.
"A notícia da morte a tiros do conselheiro seccional e ex-presidente da OAB/Barra Mansa choca e consterna", disse, em nota, a direção da OAB no Rio.
O advogado Hércules Anton de Almeida
O advogado Hércules Anton de Almeida Crédito: Reprodução/redes sociais
O advogado foi morto em frente a uma escola infantil onde acabara de deixar a neta, no bairro Santa Rosa. Ele foi atingido por seis tiros dois no pescoço e quatro no tórax quando caminhava de volta para o carro. Almeida chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu.
"Hércules era figura querida, liderança legitimada pela escolha de seus pares para quatro mandatos no comando da subseção, de 1998 a 2009", afirmou a direção da OAB.
O presidente da ordem no Rio, Luciano Bandeira, enviou ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública e à Polícia Civil com pedido de apuração imediata do ocorrido.
"Vamos acompanhar de perto as investigações, e o que esperamos das autoridades competentes no momento é uma resolução célere e a responsabilização dos culpados por este crime bárbaro", disse.
Ao prestar solidariedade à família e aos amigos do advogado, a vice-presidente da OAB RJ, Ana Tereza Basílio, defendeu a união da advocacia.
"Estamos todos chocados com mais este caso de violência inaceitável. Precisamos estar juntos, exigir mais segurança e, neste momento de dor, dar todo o apoio à família de Hércules".
Em fevereiro, o advogado Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado a tiros em frente à sede da OAB, no centro do Rio. Ele estava na calçada da avenida Marechal Câmara, onde possuía um escritório, quando foi morto.
A polícia investiga se o crime está ligado a um plano de envolvimento do advogado com cassinos online.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados