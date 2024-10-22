Conselheiro da OAB RJ é assassinado a tiros em Barra Mansa

O advogado Hércules Anton de Almeida, 59, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (21) em Barra Mansa (RJ). Ele era ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) na cidade e disputava a vaga de secretário adjunto da seccional no Rio. Também era conselheiro da OAB estadual.

"A notícia da morte a tiros do conselheiro seccional e ex-presidente da OAB/Barra Mansa choca e consterna", disse, em nota, a direção da OAB no Rio.

O advogado Hércules Anton de Almeida Crédito: Reprodução/redes sociais

O advogado foi morto em frente a uma escola infantil onde acabara de deixar a neta, no bairro Santa Rosa. Ele foi atingido por seis tiros dois no pescoço e quatro no tórax quando caminhava de volta para o carro. Almeida chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu.

"Hércules era figura querida, liderança legitimada pela escolha de seus pares para quatro mandatos no comando da subseção, de 1998 a 2009", afirmou a direção da OAB.

O presidente da ordem no Rio, Luciano Bandeira, enviou ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública e à Polícia Civil com pedido de apuração imediata do ocorrido.

"Vamos acompanhar de perto as investigações, e o que esperamos das autoridades competentes no momento é uma resolução célere e a responsabilização dos culpados por este crime bárbaro", disse.

Ao prestar solidariedade à família e aos amigos do advogado, a vice-presidente da OAB RJ, Ana Tereza Basílio, defendeu a união da advocacia.

"Estamos todos chocados com mais este caso de violência inaceitável. Precisamos estar juntos, exigir mais segurança e, neste momento de dor, dar todo o apoio à família de Hércules".

Em fevereiro, o advogado Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado a tiros em frente à sede da OAB, no centro do Rio. Ele estava na calçada da avenida Marechal Câmara, onde possuía um escritório, quando foi morto.