Comprova encerra quarta fase com 187 verificações de conteúdos que viralizaram nas redes

O projeto Comprova encerrou a quarta fase, iniciada em abril de 2021, com 187 verificações de conteúdos que viralizaram nas redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre a pandemia, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. Dessas, somente 3 foram consideradas verdadeiras. As demais verificações receberam rótulos de enganoso ou falso.
O Comprova é um projeto colaborativo, criado por iniciativa da First Draft, do qual participam 33 organizações de mídia e é liderado pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. O projeto foi financiado em 2021 por Meta Journalism Project e Google News Initiative e recebeu também apoio do WhatsApp.
Em 2021, o Comprova lançou um novo número de WhatsApp para atendimento das sugestões de verificação enviadas pelo público e recebeu, para um período de residência, nove jornalistas selecionados entre os concluintes do curso Monitoramento e investigação de conteúdos digitais promovido pela Abraji.
A quarta fase foi dominada ainda pelos temas relacionados à pandemia de covid-19. Foram 119 verificações de conteúdos suspeitos que obtiveram grande alcance, sobretudo sobre vacinas e tratamentos sem eficácia comprovada contra o coronavírus. Os jornalistas do Comprova também investigaram 34 postagens que envolviam políticas públicas relacionadas ao governo federal, tema que está no escopo do projeto desde 2019, e outras 34 já sobre as eleições presidenciais de 2022.
O projeto tem acompanhado a dinâmica da produção da desinformação no Brasil sobretudo em um ambiente no qual há convicções formadas ao longo do tempo por conteúdos enganosos. Cada vez mais, nossos jornalistas têm se esforçado para entender os contextos de quem publica mensagens enganosas ou deliberadamente falsas e seguido a regra de tentar ouvir quem criou os conteúdos investigados. Ampliamos também nosso monitoramento para avaliar o impacto da desinformação manifestado não somente pelos números de engajamento e alcance, mas também para o efeito provocado nas pessoas e que é manifestado nas áreas de comentários das publicações.
No final de 2021, o Comprova apresentou um novo formato de verificação. O Comprova explica usa técnicas de jornalismo explicativo, numa tentativa de levar informações verificadas e mais contexto sobre temas que estejam sendo tratados nas redes e que necessitam de esclarecimentos.
COLABORADORES
O projeto contou com a colaboração de 53 repórteres nessa quarta fase. Eles trabalharam em grupos de três jornalistas, em média, fazendo investigações que depois eram validadas por seus pares, pelos jornalistas de veículos que não participaram da investigação. O Comprova só publica investigações que tenham sido validadas por pelo menos três outros veículos que não participaram do trabalho de verificação. Esse cross-checking é parte da metodologia do projeto e visa reduzir riscos de erros.
O Comprova também recebeu apoio de estudantes de jornalismo da FAAP que colaboraram com as equipes de monitoramento, verificação e distribuição, e da equipe da Abraji. Na sequência, publicamos a relação de todas as pessoas que se envolveram na quarta fase do Comprova.
VERIFICADORES
- Adriana Bernardes Medeiros – Correio Braziliense
- Alessandra Monnerat – Estadão
- Aline Nunes – A Gazeta
- Ana Carolina Santos – Estadão
- Ana Isabel Mansur – Correio Braziliense
- Ana Luiza Bongiovani – Band News FM
- Ana Viriato – Crusoé
- André Spigariol – Crusoé
- Bernardo Barbosa – UOL
- Brenda Fernández – Correio do Povo
- Bruna Barone – Band News FM
- Camila de Carli – AFP
- Carlos Holanda – O Povo
- Caroline Nunes – Alma Preta
- Catarina Duarte – NSC
- Cecília Sorgine – AFP
- Cibele Moreira Costa – Correio Braziliense
- Cido Coelho – SBT
- Clarissa Pacheco – Correio e Estadão
- Daniel Bramatti – Estadão
- Fredy Alexandrakis – Nexo
- Gabi Coelho – Estadão
- Gabriela Oliva – Poder360
- Gabrielle Tavares – Correio do Estado
- Izabela Carvalho – Correio do Estado
- João Carlos Coutinho – SBT
- João Felipe Carvalho – piauí
- Juliana Arreguy – UOL
- Karla Araújo – O Popular
- Leticia Kleim – piauí
- Luciana Loebens Marschall – Correio de Carajás
- Luisa Alcantara e Silva – Folha de S. Paulo e Projeto Residência
- Luiza Queiroz – AFP
- Maria Clara Pestre – AFP
- Matheus Chaparini – Grupo Sinos
- Mayara Morales – Grupo Sinos
- Melissa Fernandez – Poder360
- Munise Vargas – SBT
- Nadine Nascimento – Alma Preta
- Nathália Pavão – GZH
- Pablo Fernandez – Band News
- Paulo Veras – Jornal do Commercio
- Pedro Prata – Estadão
- Rayanne Albuquerque – UOL
- Samara Schwingel – Correio Braziliense
- Samuel Lima – Estadão
- Sarah Teófilo – Correio Braziliense
- Thais Brunoro – Estadão
- Thais Libni da Costa – Correio do Estado
- Thalys Alcântara – O Popular
- Thatiany Nascimento – Diário do Nordeste
- Thays Martins – Correio Braziliense
- Victor Pereira – Estadão
- Wagner Mendes Crispim – Diário do Nordeste
ESTAGIÁRIOS DA FAAP
- Ana Luiza Sousa Peixoto
- Davi Krasilchik
- Gabriela Martins
- Maria Júlia Giovanini
- Maria Sampaio
EDITORES
- David Michelsohn
- Helio Miguel Filho
- José Antônio Lima
- Sérgio Lüdtke
EQUIPE ABRAJI
- Adriana Misiunas
- Ana Beatriz Assam
- Cristina Zahar
- Letícia Klein
- Regis Cerqueira
A fase 5 do Comprova começará em 3 de janeiro de 2022.