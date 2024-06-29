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BBC News

Como a 'taxa das blusinhas' vai afetar suas compras se for aprovada

Consumidores de marcas populares na internet, como a varejista chinesa Shein, se mostram preocupados com possível taxação.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 jun 2024 às 18:00

Publicado em 29 de Junho de 2024 às 18:00

Uma pesquisa rápida no TikTok revela a preocupação de consumidores de marcas populares na internet, como a varejista chinesa Shein, com um projeto de lei que pretende taxar em 20% as compras internacionais até US$ 50 (R$ 265) ? o que vem sendo apelidado de "taxa das blusinhas".
Na quarta-feira (05/06), a preocupação deu mais um passo em direção à concretização: um projeto que prevê a taxação foi aprovado no Senado e, por ter sido alterado na Casa, terá que voltar para votação na Câmara dos Deputados.
Depois, caso aprovado, o texto segue para aprovação ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
A repórter Nathalia Passarinho explica como funcionaria a taxação se entrar em vigor.

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