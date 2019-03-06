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Sapucaí

Começa apuração das notas das escolas de samba do Rio

As seis primeiras colocadas desfilam novamente no próximo sábado (09)

Publicado em 

06 mar 2019 às 20:37

Publicado em 06 de Março de 2019 às 20:37

Começa apuração das notas das escolas de samba do Rio Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Começou há pouco a apuração das notas das 14 escolas samba que disputam o título de Campeã no grupo especial do Rio de Janeiro. As seis primeiras colocadas desfilam novamente no próximo sábado (09).
As duas escolas que ficarem nas últimas colocações serão rebaixadas para o Grupo de Acesso A.
Disputam o título as escolas: Império Serrano, Viradouro, Grande Rio, Salgueiro, Beija-Flor, Imperatriz, Unidos da Tijuca, São Clemente, Vila Isabel, Portela, União da Ilha, Paraíso do Tuiuti, Mangueira e Mocidade.
NOTAS
As notas já foram concedidas e entregues à Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). Cada quesito foi avaliado por seis jurados, posicionados em locais diferentes do Sambódromo, nos dias de desfile. As notas atribuídas por eles variam de 9 a 10 pontos, com intervalos de uma casa decimal.
Serão consideradas as notas de quatro jurados de cada quesito, escolhidos em sorteio. Das quatro notas apuradas, a menor atribuída a cada escola será descartada. As notas dos julgadores que não forem sorteados não serão lidas, nem terão validade.
Os envelopes com as notas que definirão a escola campeã serão abertos na seguinte ordem: Evolução; Harmonia; Mestre-Sala e Porta-Bandeira; Alegorias e Adereços; Comissão de Frente; Samba-Enredo; Enredo; Bateria; e Fantasias.
Caso duas ou mais escolas terminem com a mesma pontuação, o desempate se dará na ordem inversa à abertura dos envelopes, ou seja, o primeiro quesito para desempatar será Fantasias, e assim, sucessivamente.
Logo depois da apuração do grupo especial, começa a do Grupo de Acesso, que definirá a escola campeã, que desfilará no grupo especial em 2020.

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