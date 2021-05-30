Com três números em sequência, prêmio da Mega-Sena sai para dois apostadores

Dois apostadores - de Maceió e de São Paulo - acertaram as seis dezenas do Concurso 2.376 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (29) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. Cada um vai receber R$ 47,3 milhões.

Correção Versão inicial da matéria apontava no título que a aposta premiada contava com quatro números em sequência. No entanto, são três números em sequência: 17, 18 e 19. A informação foi corrigida.

As dezenas sorteadas foram 12, 14, 17, 18, 19 e 22.

Folheto de apostas da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A quina teve 433 ganhadores e cada receberá R$ 18.922,04. Os 19.908 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 587,93.