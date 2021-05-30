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Loterias

Com três números em sequência, prêmio da Mega-Sena sai para dois apostadores

Apostas vencedoras foram feitas em Alagoas e São Paulo. Cada ganhador vai receber R$ 47,3 milhões

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 08:24

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 mai 2021 às 08:24
Dois apostadores - de Maceió e de São Paulo - acertaram as seis dezenas do Concurso 2.376 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (29) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo. Cada um vai receber R$ 47,3 milhões.

Correção

30/05/2021 - 12:27
Versão inicial da matéria apontava no título que a aposta premiada contava com quatro números em sequência. No entanto, são três números em sequência: 17, 18 e 19. A informação foi corrigida. 
As dezenas sorteadas foram 12, 14, 17, 18, 19 e 22.
mega sena
Folheto de apostas da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A quina teve 433 ganhadores e cada receberá R$ 18.922,04. Os 19.908 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 587,93.
O próximo concurso da Mega-Sena será na quarta-feira (2) e deverá pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões.

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