Clubes e jornalistas lamentam morte de Léo Batista: 'Atravessou gerações'

SÃO PAULO - Mensagens emocionantes lamentaram a morte de Léo Batista. O jornalista que se consagrou como um ícone, chamado por "Voz Marcante" e com participação em coberturas de 13 Copas do Mundo. Ele trabalhou na Rede Globo por 55 anos, até poucos dias antes de ser internado por um tumor no pâncreas. Leo Batista tinha 92 anos.

Na sua trajetória, atuou nos principais programas da TV Globo, como o Fantástico, o Jornal Nacional e o Jornal Hoje. Além do esporte, emprestou sua voz aos anúncios das mortes de Getúlio Vargas, Princesa Diana e Ayrton Senna. A TV onde trabalhou por cinco décadas prestou homenagem ao jornalista nas redes sociais.

?️ Obrigado por tudo, Léo! ❤️



Hoje nos despedimos de um gigante. Léo Batista não era apenas uma voz marcante na TV, ele era a trilha sonora do esporte brasileiro. Durante décadas, nos emocionou, informou e nos fez sentir que cada gol, cada vitória, e até mesmo cada derrota… pic.twitter.com/ZBZoCz7GG2 — TV Globo ? (@tvglobo) January 19, 2025

Botafoguense, Leo Batista foi homenageado pelo clube. "Eterno em nossos corações! Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou o 'Tempo de Botafogo'", escreveu o texto, em referência a Leo Batista ter anunciado os títulos do Brasileirão e da Libertadores, em 2024.

Eterno em nossos corações! ??️



Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou… pic.twitter.com/p4HkeVnLCx — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 19, 2025

Em 2019, o jornalista foi homenageado pelo Botafogo com o batismo de uma cabine de imprensa do Estádio Nilton Santos com seu nome. Ele também recebeu uma camisa de número 7. Foi o locutor que narrou a estreia de Garrincha com a camisa alvinegra. "O Galvão Bueno que vai ficar com ciúmes, ele ganha um monte de camisa no Bem, Amigos. Aí, Galvão, também ganhei uma com meu nome", brincou, na época.

Outros clubes brasileiros, como Flamengo, Palmeiras, Vasco, Grêmio e Cruzeiro, também fizeram publicações para homenagear o jornalista. A CBF determinou que todas as federações concedam um minuto de silêncio nos jogos dos campeonatos estaduais.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, um ícone do jornalismo esportivo brasileiro.



Com uma dedicação ímpar ao esporte, Léo marcou gerações com sua voz, carisma e paixão pelo futebol, contribuindo imensamente para a história do esporte… pic.twitter.com/1fRovRWfgQ — Flamengo (@Flamengo) January 19, 2025

A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu com tristeza a notícia sobre a morte do jornalista Léo Batista, um dos mais icônicos personagens da história da TV brasileira.



Ao longo de mais de 70 anos de carreira, o paulista de Cordeirópolis se notabilizou pela voz marcante, pela… pic.twitter.com/1HjrOTXZGF — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 19, 2025

É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Léo Batista, conhecido por sua voz marcante, nos deixou neste domingo. O Grêmio se solidariza e deseja força aos familiares, amigos e fãs. ??



? Estevam Avellar pic.twitter.com/gJTt4YYpj5 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 19, 2025

Neste domingo (19) recebemos com tristeza a notícia do falecimento do jornalista Léo Batista, aos 92 anos. A voz marcante da televisão brasileira, que esteve presente na vida de várias gerações de apaixonados pelo esporte nacional, vai deixar saudades.



Que todos os bons… pic.twitter.com/muvs11fVTe — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 19, 2025

O Cruzeiro Esporte Clube lamenta o falecimento de Léo Batista, a voz marcante e referência no jornalismo brasileiro.



O clube presta condolências e estende seus sentimentos aos familiares, amigos e fãs.



Descanse em paz! ? pic.twitter.com/kRhKvKXCRl — Cruzeiro ? (@Cruzeiro) January 19, 2025

O #Galo lamenta o falecimento do jornalista Léo Batista e presta a sua solidariedade à família e amigos do profissional.



“Voz marcante” da televisão brasileira, Léo escreveu sua história e sempre será lembrado como um dos maiores do jornalismo esportivo no país.



Descanse em… pic.twitter.com/wX2PrbOAgV — Atlético (@Atletico) January 19, 2025

Entre os clubes capixabas, Rio Branco e Desportiva postaram homenagens relembrando locuções feitas pelas pelo apresentador em participações dos dois clubes no Campeonato Brasileiro durante a década de 1980.

Leo Batista também foi homenageado por nomes que até então eram seus colegas na Rede Globo. "A despedida de uma voz que marcou gerações. Dia muito triste para a TV brasileira e o jornalismo", escreveu Everaldo Marques.

Luis Roberto, também narrador da emissora carioca, demonstrou gratidão a Leo Batista. "Profundamente emocionado e agradecido por tanto. Estará sempre em nossos corações a Voz Marcante! Seu legado é imensurável. A história da televisão se mistura com a do Léo. Uma escola. E um amigo infinito na sua generosidade, lealdade, bondade! Um gigante por inteiro!", postou.

O comentarista Sergio Xavier Filho lembrou de um Leo Batista disposto a ajudar. "Gravava offs, dava depoimentos a quem pedia, parecia feliz colaborando até meses antes de partir. O dono da voz dela se orgulhava. Para quem cresceu o escutando, a voz seguirá reverberando", publicou.

Milton Neves foi mais sucinto, mas também lembrou do ícone do jornalismo brasileiro. "Mais uma lenda da TV e do rádio no céu!", escreveu.

Alex Escobar compartilhou um vídeo de comemoração de um dos aniversários de Batista e falou sobre as estórias que eram contadas pelo colega de trabalho. "Foi triste vê-lo perdendo a força, admitir isso, é triste não vê-lo mais. Descanse, meu amigo. Um dia a gente se encontra", escreveu.

"A sobriedade e a seriedade marcaram a vida e a carreira de Léo Batista. Voz que atravessou múltiplas gerações e ficou ligada a tantos momentos históricos do nosso esporte. Sua despedida deixa uma gigante lacuna no nosso meio. A familiares, amigos e colegas, um grande abraço", postou Leonardo Bertozzi, da ESPN.

A sobriedade e a seriedade marcaram a vida e a carreira de Léo Batista (1932-2025). Voz que atravessou múltiplas gerações e ficou ligada a tantos momentos históricos do nosso esporte. Sua despedida deixa uma gigante lacuna no nosso meio. A familiares, amigos e colegas, um grande… pic.twitter.com/FmC8PMjQmN — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) January 19, 2025