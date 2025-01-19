Clubes e jornalistas lamentam morte de Léo Batista: 'Atravessou gerações'

SÃO PAULO - Mensagens emocionantes lamentaram a morte de Léo Batista. O jornalista que se consagrou como um ícone, chamado por "Voz Marcante" e com participação em coberturas de 13 Copas do Mundo. Ele trabalhou na Rede Globo por 55 anos, até poucos dias antes de ser internado por um tumor no pâncreas. Leo Batista tinha 92 anos.
Na sua trajetória, atuou nos principais programas da TV Globo, como o Fantástico, o Jornal Nacional e o Jornal Hoje. Além do esporte, emprestou sua voz aos anúncios das mortes de Getúlio Vargas, Princesa Diana e Ayrton Senna. A TV onde trabalhou por cinco décadas prestou homenagem ao jornalista nas redes sociais.
Botafoguense, Leo Batista foi homenageado pelo clube. "Eterno em nossos corações! Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou o 'Tempo de Botafogo'", escreveu o texto, em referência a Leo Batista ter anunciado os títulos do Brasileirão e da Libertadores, em 2024.
Em 2019, o jornalista foi homenageado pelo Botafogo com o batismo de uma cabine de imprensa do Estádio Nilton Santos com seu nome. Ele também recebeu uma camisa de número 7. Foi o locutor que narrou a estreia de Garrincha com a camisa alvinegra. "O Galvão Bueno que vai ficar com ciúmes, ele ganha um monte de camisa no Bem, Amigos. Aí, Galvão, também ganhei uma com meu nome", brincou, na época.
Outros clubes brasileiros, como Flamengo, Palmeiras, Vasco, Grêmio e Cruzeiro, também fizeram publicações para homenagear o jornalista. A CBF determinou que todas as federações concedam um minuto de silêncio nos jogos dos campeonatos estaduais.
Entre os clubes capixabas, Rio Branco e Desportiva postaram homenagens relembrando locuções feitas pelas pelo apresentador em participações dos dois clubes no Campeonato Brasileiro durante a década de 1980.
Leo Batista também foi homenageado por nomes que até então eram seus colegas na Rede Globo. "A despedida de uma voz que marcou gerações. Dia muito triste para a TV brasileira e o jornalismo", escreveu Everaldo Marques.
Luis Roberto, também narrador da emissora carioca, demonstrou gratidão a Leo Batista. "Profundamente emocionado e agradecido por tanto. Estará sempre em nossos corações a Voz Marcante! Seu legado é imensurável. A história da televisão se mistura com a do Léo. Uma escola. E um amigo infinito na sua generosidade, lealdade, bondade! Um gigante por inteiro!", postou.
O comentarista Sergio Xavier Filho lembrou de um Leo Batista disposto a ajudar. "Gravava offs, dava depoimentos a quem pedia, parecia feliz colaborando até meses antes de partir. O dono da voz dela se orgulhava. Para quem cresceu o escutando, a voz seguirá reverberando", publicou.
Milton Neves foi mais sucinto, mas também lembrou do ícone do jornalismo brasileiro. "Mais uma lenda da TV e do rádio no céu!", escreveu.
Alex Escobar compartilhou um vídeo de comemoração de um dos aniversários de Batista e falou sobre as estórias que eram contadas pelo colega de trabalho. "Foi triste vê-lo perdendo a força, admitir isso, é triste não vê-lo mais. Descanse, meu amigo. Um dia a gente se encontra", escreveu.
"A sobriedade e a seriedade marcaram a vida e a carreira de Léo Batista. Voz que atravessou múltiplas gerações e ficou ligada a tantos momentos históricos do nosso esporte. Sua despedida deixa uma gigante lacuna no nosso meio. A familiares, amigos e colegas, um grande abraço", postou Leonardo Bertozzi, da ESPN.
Até ser internado no hospital Rios D'or, em Jacarepaguá, com um tumor no pâncreas, Leo Batista continuava trabalhando para emissora na qual contribuiu com seus serviços por 55 anos. Viúvo, foi casado com Leyla Chavantes Belinaso, a Dona Leila, que morreu aos 84 anos, em 2022. Ainda não há informações sobre o velório.