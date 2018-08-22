Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ciro brinca com eventual 2° turno de Bolsonaro e PT: 'Pode morrer?'
Pesquisa

Ciro brinca com eventual 2° turno de Bolsonaro e PT: 'Pode morrer?'

Em Osasco (SP), presidenciável do PDT voltou a dizer que pesquisa representa fotografia e não filme

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 17:38

Publicado em 

22 ago 2018 às 17:38
Ciro Gomes Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, voltou a criticar o PT e o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) em agenda nesta quarta-feira (22). Perguntado sobre qual era a posição dele em um eventual segundo turno de Bolsonaro contra o PT, Ciro desconversou e brincou com jornalistas. "Pode morrer?", disse. "Olha, a gente está lutando por uma saída que não seja extremista, que não seja demagógica e que não seja mentirosa", disse, sem citar os nomes dos adversários. "Vamos deixar o povo resolver."
O pedetista também se esquivou de comentar os resultados das recentes pesquisas eleitorais. A pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada na segunda-feira (20) mostra o candidato Jair Bolsonaro (PSL) como líder da corrida presidencial, com 20%, no cenário em que Luiz Inácio Lula da Silva não é apresentado aos eleitores. A seguir vêm Marina Silva (Rede), com 12%, e Ciro Gomes (PDT), com 9%.
"Pesquisa é momento, é uma fotografia de momento, mas a vida é um filme", disse. Ao Estadão/Broadcast, o candidato a deputado federal Sebastião Almeida (PDT), que participa da campanha de Ciro no Estado de São Paulo e que o acompanhava na agenda em Osasco, evitou comemorar o desempenho do pedetista. "É um cenário ainda muito incerto, com esta situação do Lula. Vamos ver como vai ser em setembro", afirmou.
PROPOSTAS
Ciro disse ainda que, se eleito, vai evitar a valorização artificial do real ante o dólar. "O dólar vai ser administrado de forma profissional. Nós vamos evitar a valorização artificial da nossa moeda", afirmou. Em reação a pesquisas eleitorais, o dólar rompeu ontem a barreira dos R$ 4, movimento contrário ao que o pedetista disse querer evitar. Ciro evitou, no entanto, comentar qual o nível adequado do câmbio.
"Quero fazer uma política que retome a indústria de petróleo, gás e bioenergia, além de incentivar o complexo industrial da saúde e do agronegócio. De modo que a gente tenha substância para atrair dólares sadios, e não especulativos. O câmbio vai ser usado para quem produz e trabalha pelo Brasil", afirmou.
Ciro se comprometeu ainda a retomar obras de infraestrutura para gerar dois milhões de empregos no primeiro ano de governo. Ele prometeu incentivar o investimento em segurança pública. Na saúde, Ciro disse que quer criar um fundo de R$ 4 bilhões destinados a unidades básicas que cumprirem metas de diminuição de mortalidade materno-infantil, além do controle de diabetes e hipertensão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

eleições 2018 Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados