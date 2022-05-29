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Tragédia

Chuvas causam 44 mortes e deixam desaparecidos no Grande Recife

Os estragos provocados pelas chuvas no Grande Recife fizeram com que o total de mortos já chegasse a 44, segundo dados divulgados neste domingo (29) na capital pernambucana.

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 12:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mai 2022 às 12:59
Os estragos provocados pelas chuvas no Grande Recife fizeram com que o total de mortos já chegasse a 44, segundo dados divulgados neste domingo (29) na capital pernambucana.
Dezenas de pessoas morreram em deslizamento de barreira em Jardim Monte Verde, entre o Recife e Jaboatão
Dezenas de pessoas morreram em deslizamento de barreira em Jardim Monte Verde, entre o Recife e Jaboatão Crédito: Reprodução/TV Globo
Até o sábado (28), os números oficiais indicavam 35 óbitos, total que cresceu após a procura por desaparecidos e pode subir ainda mais.
Em coletiva neste domingo no Recife, o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, anunciou que, além dos 44 óbitos registrados desde a última quarta-feira (26), há 56 pessoas desaparecidas e 25 feridas.
Do total de mortes, 30 ocorreram neste sábado (28). As fortes chuvas deixaram, também, 3.957 desabrigados e 533 desalojados.
O ministro foi à capital para se reunir com defesas civis locais e estava acompanhado dos ministros Marcelo Queiroga (Saúde), Carlos Brito (Turismo) e Ronaldo Bento (Cidadania).
O grupo sobrevoou as áreas mais atingidas, como o Jardim Monte Verde, no bairro do Ibura, zona sul da capital, onde 20 pessoas morreram num deslizamento de terra.
A Prefeitura do Recife pediu para 32 mil famílias que vivem em áreas de risco deixarem suas casas e buscarem os abrigos municipais ou irem para residências de amigos ou familiares.
Muitas, porém, estão isoladas e não conseguem deixar suas casas ou não têm para onde ir.
Só entre as 23h desta sexta (27) e as 11h deste sábado foram registradas chuvas que chegaram a 236 milímetros em alguns pontos da capital pernambucana, de acordo com a Defesa Civil. Isso equivale a mais de 70% do previsto para todo o mês de maio na cidade, que é de 328,9 milímetros.
As buscas foram retomadas neste domingo e envolvem equipes do Exército, do Corpo de Bombeiros, das prefeituras e do governo do estado, além de voluntários.
A primeira das 44 mortes foi registrada na quarta-feira.

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