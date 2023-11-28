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Investigações em andamento

Chef achado morto na BA fugiu da Espanha após escândalo de R$ 10 milhões

O Chef e esposa foram encontrados mortos na última sexta (24). Os corpos estavam às margens de um rio com perfurações por arma de fogo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2023 às 17:41

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 17:41

David e a esposa Érica foram encontrados mortos em Porto Seguro (BA) no último dia 24
David e a esposa Érica foram encontrados mortos em Porto Seguro (BA) no último dia 24 Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O chef de cozinha David Peregrina Capó, 53, que foi encontrado morto junto à esposa em Porto Seguro (BA), havia fugido da Espanha por conta de um escândalo de mais de R$ 10 milhões envolvendo "hipotecas fantasmas". As informações são do jornal espanhol El Mundo.
Capó teve problemas com a Justiça da Espanha há mais de dez anos. Segundo o El Mundo, dois mandados de busca e apreensão chegaram a ser emitidos contra o chef de cozinha em 2012. Capó é espanhol, nascido em Maiorca, e fugiu para o Brasil após o caso. O Chef foi condenado por fraude, apropriação indébita e falsificação de documentos. Somadas, as penas ultrapassavam os seis anos. Na época, a Justiça espanhola também expediu mandados de prisão, que acabaram prescrevendo.
Ele foi um dos 28 acusados em escândalo de mais de R$ 10 milhões. Capó participou de um esquema de falsos empréstimos imobiliários no banco Caja Rural, onde trabalhou como diretor de sucursal entre 2003 e 2004. O grupo foi acusado de desviar mais de 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,7 milhões, pela cotação atual). Esquema ficou conhecido como o caso das "hipotecas fantasmas". Jornais de Maiorca apontaram o chef como líder da organização criminosa e, logo depois, levantou-se a suspeita de que ele havia fugido para o Brasil. O julgamento do caso aconteceu apenas em 2012, ainda de acordo com o El Mundo.
Antes de vir ao Brasil, Capó ainda teve mais um trabalho em Maiorca. Após deixar a Caja Rural, o chef trabalhou por um "breve período" no setor de restauração na ilha espanhola, relatou o El Mundo. Logo depois, Capó fugiu para o Brasil, onde construiu uma nova vida e abriu um restaurante junto à esposa, a brasileira Érica da Silva Santos, 38.

As mortes

O Chef e esposa foram encontrados mortos na última sexta (24). David e Érica da Silva Santos eram donos de um restaurante na região da Ilha do Pau do Macaco, conhecido pela localização privilegiada e pelo acesso exclusivo por embarcação. Os corpos estavam às margens do rio Buranhém, com perfurações por arma de fogo. O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro. À reportagem, a Polícia Civil da Bahia disse que vai apurar as circunstâncias, a autoria e a motivação do crime.

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