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BARRAGEM EM MG

Chance de achar sobrevivente é agora 'bem pequena', diz comandante

Tenente coronel pediu que as famílias não percam as esperanças; buscas continuam

Publicado em 27 de Janeiro de 2019 às 22:42

Publicado em 

27 jan 2019 às 22:42
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retoma as buscas por sobreviventes da tragédia causada pelo rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), na manhã deste sábado (26). Crédito: FERNANDO MORENO/FUTURA PRESS
A chance de se localizar sobreviventes do rompimento da represa em Brumadinho é agora "bem pequena", disse neste domingo o comandante da operação de resgate do Corpo de Bombeiros, tenente coronel Eduardo Angelo, numa reunião com moradores no centro comunitário do Córrego do Feijão.
Ele informou que são 40 os corpos recuperados e entregues ao IML de Minas Gerais. Neste domingo, foram resgatados dez corpos e nenhum sobrevivente.
"Há possibilidade de se encontrar [pessoas] com vida sim. No entanto, a literatura que trata sobre esse assunto demonstra que a partir de 48 horas de empenho, a chance de encontrar vida é bem pequena. Existe [possibilidade]? Já aconteceu? Sim, já teve gente soterrada por mais de 30 dias, só que isso normalmente é um ponto fora da curva", disse o comandante.
Na sequência da declaração, o comandante procurou dar uma palavra de esperança aos moradores. "Mas existe essa possibilidade sim e a gente trabalha com a possibilidade de que nós vamos encontrar pessoas com vida."
O tenente coronel pediu que as famílias não percam as esperanças. Angelo disse que os bombeiros não conseguiram chegar a vagões de trem que foram atingidos pela lama e que, segundo moradores, podem conter corpos ou sobreviventes.
"A gente não está conseguindo chegar. Porque à medida que nós vamos avançando na lama, a gente encontra corpos. A cada corpo encontrado, a gente faz o trabalho e retorna. Nós localizamos um ônibus ontem. Mas quando estávamos para chegar nele, encontramos corpo, corpo, corpo. Hoje nós chegamos ao ônibus. Temos que fazer um trabalho de escavação nele."

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