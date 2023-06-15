Chamado de estuprador, pai é espancado ao acompanhar filha para a escola Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Um homem que acompanhava a filha a caminho da escola foi espancado por agressores que o confundiram com um estuprador, em Botucatu (SP), na última segunda-feira (12).

Em depoimento à Polícia Civil da cidade, o homem explicou que, no dia do incidente, observava a filha de longe. Era a primeira vez em que a adolescente de 13 anos ia à escola sozinha.

Perto da escola, o pai da menina foi interceptado por três pessoas, que o questionaram por que ele seguia a garota.

Mesmo justificando ser o pai da adolescente, de acordo com o registro policial, o homem foi espancado e chamado de "estuprador", "malandro" e "mentiroso".

À polícia, a vítima alegou que os os agressores são funcionários e atletas do Sesi de Botucatu. O homem acrescentou que tentou fugir, mas foi novamente espancado pelo grupo.

Segundo o boletim de ocorrência, os ataques foram interrompidos apenas quando a mãe e a menina chegaram e confirmaram a versão da vítima. Os agressores, no entanto, deixaram o local antes que a polícia chegasse. O caso foi registrado como lesão corporal.