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Em São Paulo

Chamado de estuprador, pai é espancado ao acompanhar filha para a escola

O homem observava a filha de longe quando três pessoas o abordaram o questionando sobre estar seguindo a adolescente; suspeitos fugiram antes da polícia chegar ao local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2023 às 07:37

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 07:37

Chamado de estuprador, pai é espancado ao acompanhar filha para a escola
Chamado de estuprador, pai é espancado ao acompanhar filha para a escola Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Um homem que acompanhava a filha a caminho da escola foi espancado por agressores que o confundiram com um estuprador, em Botucatu (SP), na última segunda-feira (12).
Em depoimento à Polícia Civil da cidade, o homem explicou que, no dia do incidente, observava a filha de longe. Era a primeira vez em que a adolescente de 13 anos ia à escola sozinha.
Perto da escola, o pai da menina foi interceptado por três pessoas, que o questionaram por que ele seguia a garota.
Mesmo justificando ser o pai da adolescente, de acordo com o registro policial, o homem foi espancado e chamado de "estuprador", "malandro" e "mentiroso".
À polícia, a vítima alegou que os os agressores são funcionários e atletas do Sesi de Botucatu. O homem acrescentou que tentou fugir, mas foi novamente espancado pelo grupo.
Segundo o boletim de ocorrência, os ataques foram interrompidos apenas quando a mãe e a menina chegaram e confirmaram a versão da vítima. Os agressores, no entanto, deixaram o local antes que a polícia chegasse. O caso foi registrado como lesão corporal.
Em nota, o Sesi-SP alega que tomou ciência dos fatos narrados e justifica que o próprio diretor da instituição chamou a polícia. Além disso, "aguarda a apuração do que efetivamente ocorreu pelas autoridades competentes".

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