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Dia do Meio Ambiente

Cerca de R$ 3 mil em moedas são retirados das Cataratas do Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu retirou 158 quilos de moedas, oriundas de aproximadamente 40 países diferentes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2023 às 21:04

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 21:04

SÃO PAULO - Cerca de R$ 3 mil em moedas foram retirados nesta segunda-feira (5) do Rio Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu, durante uma intervenção ambiental em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.
O Parque Nacional do Iguaçu retirou 158 quilos de moedas, oriundas de aproximadamente 40 países diferentes. Maior parte delas já estava em processo de corrosão, segundo a concessionária Urbia Cataratas.
Voluntários e funcionários do Parque Nacional fazem serviço de limpeza nesta segunda (5) e retiraram moedas das Cataratas do Iguaçu
Voluntários e funcionários do Parque Nacional fizeram serviço de limpeza e retiraram moedas das Cataratas do Iguaçu Crédito: Amanda França/Urbia Cataratas
A ação ambiental, realizada pela Urbia com apoio do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), se concentrou na região da passarela das Cataratas, onde muitos turistas arremessam as moedas como forma de fazer pedidos e desejos.
A atitude dos visitantes, contudo, traz consequências ao meio ambiente, como a contaminação do lençol freático e da água. Além disso, as moedas podem ser confundidas com presas pelos animais aquáticos.
O recolhimento das moedas é feito uma vez por ano. As recolhidas nessa ação e que ainda têm valor serão destinadas a uma ação ambiental do parque, informou a Urbia.

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