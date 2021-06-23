Casal é encontrado morto em banheiro de apartamento no Rio de Janeiro

Nathalia Guzzardi Marques e Matheus Correia Viana foram encontrados mortos em banheiro Crédito: Reprodução/ TV Globo

Um casal foi encontrado morto dentro do box de um banheiro em um apartamento localizado no Leblon, Zona Sul do Rio de janeiro, na noite desta terça-feira (22). Matheus Correia Viana e Nathalia Guzzardi Marques, ambos de 30 anos, foram encontrados por amigos, que tinham a chave do apartamento e estranharam o sumiço dos dois.

Matheus e Nathalia podem ter sido vítimas de um vazamento de gás, pois o aquecedor de água fica dentro do banheiro. Equipes da Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) estiveram no apartamento entre a noite desta terça e madrugada desta quarta (23).

Segundo a polícia, não há sinais de que o apartamento tenha sido arrombado ou invadido. O chuveiro estava aberto quando os corpos foram encontrados.