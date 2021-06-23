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Suspeita de gás

Casal é encontrado morto em banheiro de apartamento no Rio de Janeiro

Matheus e Nathalia podem ter sido vítimas de um vazamento de gás, pois o aquecedor de água fica dentro do banheiro

Publicado em 

23 jun 2021 às 09:05

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 09:05

Nathalia Guzzardi Marques e Matheus Correia Viana foram encontrados mortos em banheiro
Nathalia Guzzardi Marques e Matheus Correia Viana foram encontrados mortos em banheiro Crédito: Reprodução/ TV Globo
Um casal foi encontrado morto dentro do box de um banheiro em um apartamento localizado no Leblon, Zona Sul do Rio de janeiro, na noite desta terça-feira (22). Matheus Correia Viana e Nathalia Guzzardi Marques, ambos de 30 anos, foram encontrados por amigos, que tinham a chave do apartamento e estranharam o sumiço dos dois.
Matheus e Nathalia podem ter sido vítimas de um vazamento de gás, pois o aquecedor de água fica dentro do banheiro. Equipes da Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) estiveram no apartamento entre a noite desta terça e madrugada desta quarta (23).
Segundo a polícia, não há sinais de que o apartamento tenha sido arrombado ou invadido. O chuveiro estava aberto quando os corpos foram encontrados.
Matheus e Nathalia eram procurados desde a segunda-feira (21), quando deram notícias pela última vez. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML), onde vão passar por perícia.

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