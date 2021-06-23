Casal é encontrado morto em banheiro de apartamento no Rio de Janeiro

Um casal foi encontrado morto dentro do box de um banheiro em um apartamento localizado no Leblon, Zona Sul do Rio de janeiro, na noite desta terça-feira (22). Matheus Correia Viana e Nathalia Guzzardi Marques, ambos de 30 anos, foram encontrados por amigos, que tinham a chave do apartamento e estranharam o sumiço dos dois.
Matheus e Nathalia podem ter sido vítimas de um vazamento de gás, pois o aquecedor de água fica dentro do banheiro. Equipes da Polícia Civil e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) estiveram no apartamento entre a noite desta terça e madrugada desta quarta (23).
Segundo a polícia, não há sinais de que o apartamento tenha sido arrombado ou invadido. O chuveiro estava aberto quando os corpos foram encontrados.
Matheus e Nathalia eram procurados desde a segunda-feira (21), quando deram notícias pela última vez. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML), onde vão passar por perícia.