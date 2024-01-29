Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Carlos Bolsonaro é alvo da PF em nova ação sobre uso ilegal da Abin
Operação Vigilância Aproximada

Carlos Bolsonaro é alvo da PF em nova ação sobre uso ilegal da Abin

Polícia Federal mira pessoas que foram destinatárias das informações produzidas de forma ilegal pela agência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2024 às 08:33

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 08:33

Carlos Bolsonaro
Vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro é alvo de operação nesta segunda-feira (29) Crédito: Caio César/CMRJ (via Agência Brasil)
Em nova fase de operação que investiga a atuação da chamada "Abin Paralela" no governo de Jair Bolsonaro (PL), a Polícia Federal cumpre, na manhã desta segunda-feira (29), mandados de busca e apreensão que miram pessoas que foram destinatárias das informações produzidas de forma ilegal pela agência de inteligência.
Um dos alvos é o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. Além de Carlos, os policiais também investigam suposto uso da agência para favorecer Flávio e Jair Renan.
Em live neste domingo ao lado dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo, Bolsonaro negou que tenha criado uma "Abin paralela" para espionar adversários.
Carlos ainda não se manifestou sobre a operação desta segunda-feira.

Veja Também

Após operações contra Jordy e Ramagem, deputados querem dificultar buscas da PF

Investigado por espionagem da Abin trabalha para senador aliado de Bolsonaro

Ramagem nega que tivesse acesso indevido a software espião da Abin

A ação desta segunda é um desdobramento da Operação Vigilância Aproximada, deflagrada pela PF na última quinta-feira (25), e da Última Milha, realizada em outubro de 2023. Ambas operações envolvem o uso do software espião FirstMile pela Abin e produção de relatórios de inteligência no governo Bolsonaro.
A PF investiga se a agência utilizou o software de geolocalização e se produziu relatórios sobre ministros do STF, políticos e outros adversários do ex-presidente.
Na operação da última quinta (25), o foco principal foram policiais que atuavam na Abin, em especial no CIN (Centro de Inteligência Nacional), estrutura criada durante a gestão Bolsonaro. Ao todo, sete policiais federais foram alvos da ação. Foram expedidos mandados de busca e apreensão inclusive contra Alexandre Ramagem, diretor da agência na época em que o uso ilegal do software teria ocorrido.
O CIN foi criado durante a gestão de Ramagem e teria produzido relatórios e utilizado do FirstMile em favor de interesses do governo Bolsonaro. Ramagem é muito próximo da família Bolsonaro, em especial de Carlos Bolsonaro, alvo da PF nesta segunda-feira (29).
A ligação entre os dois foi um dos motivos de Ramagem ter seu nome barrado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, para o comando da PF, em 2020. À época, a relação de amizade dos dois já era conhecia e os dois passaram juntos a festa da virada de ano de 2019 para 2020.

Reações em Brasília

As suspeitas que vieram à tona na operação da semana passada causaram reação política em Brasília, com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falando em "um dos maiores escândalos da história" e a "ponta de um novelo que envolveu dezenas de milhares de pessoas".
Por outro lado, o caso deve causar ainda mais tensão na relação de parte do Congresso com o Supremo, já que foi a segunda operação em pouco mais de uma semana com buscas dentro da sede do Legislativo.
Bolsonaristas tentam articular medidas para rever os poderes do STF na volta do recesso, em fevereiro, e dizem que há perseguição política.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) escreveu em rede social: "Mais um capítulo da ditadura do Judiciário. Cabe ao Senado brecar esta perseguição e preservar as liberdades".

Veja Também

'Abin Paralela': entenda em 5 pontos caso de software espião sob Bolsonaro

Abin quis ligar Gilmar e Moraes a PCC e monitorou promotora do caso Marielle

PF apura se 'Abin Paralela' monitorou ministros do STF e políticos

O programa espião investigado pela PF tem capacidade de obter informações de georreferenciamento de celulares. Segundo pessoas com conhecimento da ferramenta, não permite acesso a conteúdos de ligação ou de trocas de mensagem.
De acordo com a PF, a "Abin Paralela" criada na gestão Ramagem tentou atrelar Moraes e o também ministro do STF Gilmar Mendes à facção criminosa PCC. Para a corporação, as informações sobre a tentativa de ligar os ministros ao PCC foram encontradas em documentos apreendidos na Abin.
"O arquivo Prévia Nini.docx mostra a distorção, para fins políticos, da providência, indicando a pretensão última de relacionar a advogada Nicole Fabre e os Ministros do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, alimentando a difusão de fake news contra os magistrados da Suprema Corte", disse a PGR sobre os documentos achados pela PF.
A PF afirma que a Abin sob Ramagem também se valeu do software FirstMile para monitorar o então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e a ex-deputada Joice Hasselmann, ambos desafetos políticos de Bolsonaro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carlos Bolsonaro Polícia Federal Abin
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados