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Mais que cinco patinhos

Carga de corante vaza de caminhão e patos ficam azuis em lago no interior de SP

A carroceria tombou parcialmente após o caminhão bater em um poste e corante fez com que patos que nadavam em lago de Jundiaí ficassem azuis
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2025 às 09:08

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 09:08

A carga de corante fez com que os patos ficassem azuis
A carga de corante que caiu no lago fez com que os patos ficassem azuis. Está sendo feita a análise da substância derramada e a avaliação dos impactos ambientais e de segurança Crédito: Reprodução/G1 Jundiaí
O acidente com um caminhão carregado com corante atingiu um córrego e o lago de um parque de Jundiaí (a 58 km de São Paulo), na tarde desta terça-feira (13). Patos que nadavam no local ficaram azuis.
A carroceria tombou parcialmente após o caminhão bater em um poste. Segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado), o tombamento resultou no rompimento de embalagens contendo corante, que atingiu o córrego das Tulipas e áreas do parque Jardim Botânico Tulipas.
Ações emergenciais foram imediatamente adotadas para conter o vazamento. "Embora a água do córrego tenha apresentado coloração incomum, não foi observada mortandade de peixes", diz o órgão ambiental, que ainda não quais medidas administrativas irá adotar.
Está sendo feita a análise da substância derramada e a avaliação dos impactos ambientais e de segurança. Segundo a Prefeitura de Jundiaí, o DEBEA (Departamento de Bem-Estar Animal) está atuando no resgate dos animais que habitam o lago próximo ao local do acidente, incluindo patos, gansos e capivaras, que estão sendo encaminhados à Mata Ciliar, organização que cuida de animais silvestres, como medida preventiva.
A administração municipal diz em nota que foi foi necessário realizar o fechamento total avenida César Brunholli, via na entrada do Jardim Tulipas, onde fica o parque, após o acidente que derrubou a carga com produto químico na pista.
Em 2013, a morte e 11 patos no mesmo local virou caso de polícia. As aves foram achadas por um funcionário na beira do lago, praticamente perfiladas e todas com uma perfuração no peito. Na época, a suspeita era de vandalismo.

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