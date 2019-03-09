Cantora denuncia racismo e diz ter sido xingada por segurança em SP

Cantora denuncia racismo e diz ter sido xingada por segurança em shopping de SP Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Raquel Virginia, vocalista da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, disse ter presenciado um caso de racismo no shopping Bourbon, na Pompeia, zona oeste de São Paulo . Após tentar intervir ela teria sido xingada por um dos seguranças.

O caso aconteceu na última quinta (07), por volta das 20h. Raquel estava andando no shopping quando viu um grupo de seguranças cercando adolescentes negros.

"Ouvi um menino falando para outro: 'Você fez alguma coisa?'. Ele respondeu que não. Aquilo me chamou a atenção e perguntei para os meninos o que estava acontecendo", afirma Raquel.

Os seguranças disseram que eles estavam averiguando o que tinha acontecido, porque houve a reclamação de uma loja.

"Questionei, então, por que eles estavam prendendo os meninos ali. Só para ver se algo aconteceu? Não. Simplesmente não. Tirei eles de lá e saí com eles pelo shopping", conta.

Ela e "os quatro ou cinco adolescentes" seguiram para a loja onde eles estavam antes de serem abordados. No caminho, encontraram outro grupo de seguranças e houve mais uma discussão.

"Eu comecei a filmar e um deles veio para cima de mim, dizendo que se eu publicasse o vídeo seria processada. Chamei eles de racistas, gritando", diz.

Raquel seguiu para a loja com os adolescentes e depois se separou do grupo para fazer compras. Quando estava de saída do shopping, cruzou com um dos seguranças.

"Ele ficou olhando para as minhas sacolas. Eu disse: 'Pode olhar, sou rica, comprei bastante coisa e tudo coisa cara. Fruto de estudo e competência'. Ele me respondeu: 'E pra ser puta e fazer programa precisa estudar?'."

Raquel denunciou o caso em sua conta no Instagram.

Para ela, não pareceu uma ação isolada. "Não me pareceu um erro de um grupo, parecia um procedimento comum", afirma.