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Shopping de São Paulo

Cantora denuncia racismo e diz ter sido xingada por segurança em SP

O caso aconteceu na última quinta (07), por volta das 20h. Raquel estava andando no shopping quando viu um grupo de seguranças cercando adolescentes negros

Publicado em 09 de Março de 2019 às 18:28

Publicado em 

09 mar 2019 às 18:28
Cantora denuncia racismo e diz ter sido xingada por segurança em shopping de SP Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Raquel Virginia, vocalista da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, disse ter presenciado um caso de racismo no shopping Bourbon, na Pompeia, zona oeste de São Paulo. Após tentar intervir ela teria sido xingada por um dos seguranças.
O caso aconteceu na última quinta (07), por volta das 20h. Raquel estava andando no shopping quando viu um grupo de seguranças cercando adolescentes negros.
"Ouvi um menino falando para outro: 'Você fez alguma coisa?'. Ele respondeu que não. Aquilo me chamou a atenção e perguntei para os meninos o que estava acontecendo", afirma Raquel.
Os seguranças disseram que eles estavam averiguando o que tinha acontecido, porque houve a reclamação de uma loja.
"Questionei, então, por que eles estavam prendendo os meninos ali. Só para ver se algo aconteceu? Não. Simplesmente não. Tirei eles de lá e saí com eles pelo shopping", conta.
Ela e "os quatro ou cinco adolescentes" seguiram para a loja onde eles estavam antes de serem abordados. No caminho, encontraram outro grupo de seguranças e houve mais uma discussão.
"Eu comecei a filmar e um deles veio para cima de mim, dizendo que se eu publicasse o vídeo seria processada. Chamei eles de racistas, gritando", diz.
Raquel seguiu para a loja com os adolescentes e depois se separou do grupo para fazer compras. Quando estava de saída do shopping, cruzou com um dos seguranças.
"Ele ficou olhando para as minhas sacolas. Eu disse: 'Pode olhar, sou rica, comprei bastante coisa e tudo coisa cara. Fruto de estudo e competência'. Ele me respondeu: 'E pra ser puta e fazer programa precisa estudar?'."
Raquel denunciou o caso em sua conta no Instagram.
Para ela, não pareceu uma ação isolada. "Não me pareceu um erro de um grupo, parecia um procedimento comum", afirma.
O shopping Bourbon afirmou por meio de nota que repudia qualquer forma de racismo e ato discriminatório. A companhia informa ainda "que todos os procedimentos e protocolos de abordagem a clientes estão sendo reavaliados junto à empresa terceirizada responsável pela segurança do shopping".

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