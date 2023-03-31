Cantor sertanejo Matheus e sogro morrem atropelados em rodovia de SP

O cantor Matheus, da dupla com Zé Henrique, e o sogro dele morreram atropelados na madrugada desta quarta-feira (29). O sertanejo voltava do Rio de Janeiro, quando encostou o carro para trocar de lugar com o pai de sua esposa. O acidente ocorreu na rodovia Dom Pedro 1º, em Valinhos, interior de São Paulo.

Matheus morreu atropelado por carro desgovernado Crédito: Reprodução / instagram @zehenriqueematheus

A Polícia Civil informou que o motorista que causou o acidente teria dormido no volante e invadido a pista contraria e causado o acidente. O homem de 36 anos foi preso em flagrante e responderá por homícidio e lesão corporal culposa, pois o teste do bafômetro deu positivo para bebida alcoólica.

Luis Carlos, 43, nome verdadeiro de Matheus, deixa a mulher Rayane, com quem estava junto havia seis anos e filhos. O sogro também morreu no acidente. A dupla iria gravar o primeiro DVD da carreira este ano.