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Tragédia

Cantor sertanejo Matheus e sogro morrem atropelados em rodovia de SP

Motorista que causou acidente teria dormido no volante e invadido a pista contrária, atropelando o cantor na rodovia Dom Pedro 1°, em Valinhos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mar 2023 às 07:03

Publicado em 31 de Março de 2023 às 07:03

O cantor Matheus, da dupla com Zé Henrique, e o sogro dele morreram atropelados na madrugada desta quarta-feira (29). O sertanejo voltava do Rio de Janeiro, quando encostou o carro para trocar de lugar com o pai de sua esposa. O acidente ocorreu na rodovia Dom Pedro 1º, em Valinhos, interior de São Paulo.
Matheus, da dupla com Zé Henrique, morreu atropelado por carro desgovernado
Matheus morreu atropelado por carro desgovernado Crédito: Reprodução / instagram @zehenriqueematheus
A Polícia Civil informou que o motorista que causou o acidente teria dormido no volante e invadido a pista contraria e causado o acidente. O homem de 36 anos foi preso em flagrante e responderá por homícidio e lesão corporal culposa, pois o teste do bafômetro deu positivo para bebida alcoólica.
Luis Carlos, 43, nome verdadeiro de Matheus, deixa a mulher Rayane, com quem estava junto havia seis anos e filhos. O sogro também morreu no acidente. A dupla iria gravar o primeiro DVD da carreira este ano.
Nas redes sociais da dupla, muita comoção e mensagens de solidariedade.

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