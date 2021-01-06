Candidato ao comando da Câmara, Baleia Rossi lança vídeo com aceno a líderes

Deputado federal Baleia Rossi é candidato à presidência da Câmara com apoio de Rodrigo Maia Crédito: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

A campanha do deputado Baleia Rossi (SP), presidente do MDB e candidato à presidência da Câmara, preparou um vídeo com um manifesto no qual ressalta o trabalho da Casa no ano de pandemia e faz acenos a partidos de centro e de oposição.

A peça mostra imagens de integrantes do bloco partidário do qual o parlamentar do MDB faz parte e que inclui partidos de oposição.

O líder do PSB, Alessandro Molon (RJ), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), e a líder do PC do B, Perpétua Almeida (AC), aparecem ao final da peça.

"Somos muitos. Pensamos e agimos diferente, mas somamos força para manter a democracia viva e a Câmara livre com Baleia Rossi", conclui o narrador.

Na peça, de quase dois minutos, um narrador lembra da aprovação de projetos de combate ao racismo e à violência contra a mulher, em gesto a siglas de esquerda, que pregam a defesa de minorias e direitos humanos.

O material será divulgado a parlamentares nesta quarta (6), data do lançamento oficial da candidatura do emedebista.

Embora o bloco partidário que foi montado na Câmara e chancela o nome de Baleia seja formado pelo PT, PC do B, PSB, PDT e Rede, há resistência ao integrante do MDB em boa parte dessas siglas.

Também há defecções registradas nas legendas de centro, como PSDB e DEM, que também compõem o grupo de partidos.

"Todo mundo sabe o que foi 2020. Você já parou para pensar o que seria do Brasil na pandemia se a Câmara não fosse livre e independente", diz um narrador no início do vídeo da campanha do emedebista.

Hoje, lanço oficialmente minha candidatura à Presidência da Câmara. Estão comigo nessa jornada 11 partidos. Somos muitos. Pensamos e agimos diferente. Mas somamos forças para manter a #DemocraciaViva e a #CâmaraLivre. pic.twitter.com/KKqkCCLXVW — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) January 6, 2021

Em seguida, a mesma voz ressalta a aprovação do auxílio emergencial, da PEC da guerra e da ajuda financeira para estados e municípios.

"Graças ao trabalho da Câmara, o novo Fundeb virou lei. E para para combater o racismo estrutural a Câmara ratificou a adesão do Brasil à Convenção Interamericana contra o Racismo. As mulheres viram aprovação do Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher", continua o narrador.

"Sem a Câmara, colega, essas e outras conquistas não teriam sido possíveis. Por isso, a gente lhe faz um convite agora neste ano-novo. Se você quer que a Câmara continue livre e independente, junte-se a nós em 2021", afirma.

O vídeo ainda resgata trechos do discurso de Baleia Rossi no dia em que sua candidatura foi anunciada, no final do ano passado, na frente da residência oficial da Câmara em que o deputado prega a defesa da democracia.

A peça foi preparada pelo publicitário Chico Mendez, responsável pelo marketing da campanha de Baleia.