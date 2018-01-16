Campanha de vacinação contra febre amarela será antecipada em SP

1 milhão de doses da vacina contra a Febre Amarela serão disponibilizadas para imunizar cidades de São Paulo Crédito: Arquivo

O governador Geraldo Alckmin disse nesta terça-feira, 16, que a campanha de vacinação contra a febre amarela vai ser antecipada em uma semana. Antes, ela começaria no dia 3 de fevereiro, e agora começará em 29 de janeiro e seguirá até 17 de fevereiro, encerrando também uma semana antes.

"A campanha ia começar no dia 3 de fevereiro e iria até 23 de fevereiro. Estamos antecipando em uma semana. Então, ao invés de começar no dia 3, vai começar no dia 29 de janeiro", afirmou o governador, em evento da secretária de Educação nesta terça-feira, na zona norte de São Paulo. A notícia foi antecipada nesta manhã pela coluna Direto da Fonte, do jornal O Estado de S. Paulo.

De acordo com o governador, 7 milhões de pessoas serão vacinadas nesse mutirão, que acontecerá em 54 cidades do Estado, a de São Caetano foi a última a entrar na lista.