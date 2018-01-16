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Febre Amarela

Campanha de vacinação contra febre amarela será antecipada em SP

54 cidades serão imunizadas e o município de São Caetano do Sul foi incluído na lista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 17:52

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 17:52

1 milhão de doses da vacina contra a Febre Amarela serão disponibilizadas para imunizar cidades de São Paulo Crédito: Arquivo
O governador Geraldo Alckmin disse nesta terça-feira, 16, que a campanha de vacinação contra a febre amarela vai ser antecipada em uma semana. Antes, ela começaria no dia 3 de fevereiro, e agora começará em 29 de janeiro e seguirá até 17 de fevereiro, encerrando também uma semana antes.
"A campanha ia começar no dia 3 de fevereiro e iria até 23 de fevereiro. Estamos antecipando em uma semana. Então, ao invés de começar no dia 3, vai começar no dia 29 de janeiro", afirmou o governador, em evento da secretária de Educação nesta terça-feira, na zona norte de São Paulo. A notícia foi antecipada nesta manhã pela coluna Direto da Fonte, do jornal O Estado de S. Paulo.
De acordo com o governador, 7 milhões de pessoas serão vacinadas nesse mutirão, que acontecerá em 54 cidades do Estado, a de São Caetano foi a última a entrar na lista.
Ainda nesta terça-feira São Paulo vai receber metade das doses prometidas pelo governo federal - 500 mil. A segunda leva deve chegar até o final da semana. "Hoje chegam as primeiras 500 mil doses, fora as do mutirão. O importante é não ter pânico e correria. Toda a população será vacinada até o fim do ano", afirmou Alckmin.

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