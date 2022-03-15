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Imunização

Campanha de vacinação contra a gripe começa a partir de 4 de abril

Ministério da Saúde irá distribuir cerca de 80 milhões de doses para vacinar público-alvo; ação vai até o dia 3 de junho

Publicado em 15 de Março de 2022 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2022 às 12:50
Na rede pública, a vacina contra a gripe é trivalente
Na rede pública, a vacina contra a gripe é trivalente Crédito: Divulgação | Secretaria de Saúde do Espírito Santo
Enquanto o Brasil avança na vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde alerta para a importância da imunização contra a gripe a partir do dia 4 de abril. Com a distribuição de 80 milhões de doses da vacina Influenza para a Campanha Nacional de Vacinação, a Pasta prevê cerca de 79,7 milhões de pessoas nos grupos considerados prioritários. A previsão é que a campanha termine no dia 3 de junho.
Com o objetivo de prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença, óbitos e consequências nos serviços de saúde, a vacinação contra a gripe é uma estratégia do Governo Federal para minimizar a carga do vírus, reduzindo os sintomas, que também podem ser confundidos com os da Covid-19.
A campanha acontecerá em duas etapas. O dia D de mobilização nacional está previsto para o dia 30 de abril.

Primeira etapa - entre os dias 04/04 e 02/05

  •  Idosos com 60 anos ou mais;
  •  Trabalhadores da saúde;

Segunda etapa - entre os dias 03/05 e 03/06

  •  Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias);
  •  Gestantes e puérperas;
  •  Povos indígenas;
  •  Professores;
  •  Comorbidades;
  •  Pessoas com deficiência permanente;
  •  Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas;
  •  Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;
  •  Trabalhadores portuários;
  •  Funcionários do sistema prisional;
  •  Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas;
  •  População privada de liberdade.

Vacina trivalente

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan. A formulação é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

Crianças

No caso das crianças de seis meses a menores de 5 anos que já receberam ao menos uma dose da vacina Influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve se considerar o esquema vacinal com a apenas uma dose em 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra gripe para 30 dias após a primeira dose.

Proteção contra o sarampo

O Ministério da Saúde reforça também a importância da vacinação contra o sarampo. Para evitar surtos da doença, a campanha de vacinação em 2022 será focada em crianças de seis meses a menores de seis anos de idade e trabalhadores da saúde.

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