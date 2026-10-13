Calendário especial pode acelerar votação da PEC do fim da escala 6x1

Por ser uma mudança constitucional, uma votação em segundo turno também é exigida, com intervalo de mais três sessões deliberativas. É justamente esse interstício de três sessões extras que poderá ser quebrado com a aprovação do requerimento de calendário especial, viabilizando a segunda votação. Em ambos os casos, o número de mínimo de votos favoráveis para que a matéria seja aprovada é de 49 dos 81 senadores.