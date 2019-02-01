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Brumadinho: vídeo mostra exato momento do rompimento de barragem

As imagens são de circuito interno e foram obtidas pela jornalista Gil de Carvalho, da TV Globo

Publicado em 

01 fev 2019 às 17:09

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 17:09

Imagens obtidas com exclusividade pela TV Globo mostram o momento exato do rompimento da barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, na última sexta-feira. O vídeo foi divulgado pela Globo nesta sexta (1º) e mostra a tsunami de rejeitos de minério após o rompimento da barragem.
> BRUMADINHO | A cobertura completa
As imagens são de circuito interno e foram obtidas pela jornalista Gil de Carvalho, da TV Globo. Segundo os registros, o estrondo é ouvido às 12h28. Em seguida, vem a avalanche de lama de rejeitos engolindo tudo pela frente.
ASSISTA!
OUTRO VÍDEO
 
Imagens obtidas pelo jornalista Henrique Pereira, da TV Bandeirantes, mostram o mar de lama atingindo as instalações da Vale. O vídeo foi publicado no Instagram da Rádio Bandnews FM.
> Vídeo mostra desespero de funcionários da Vale em Brumadinho
O vídeo foi filmado de uma câmera fixa do alto de um guindaste. No vídeo, a lama chega por todos os lados e é possível observar os veículos no meio do terreno tentando fugir da tragédia.

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barragem Brumadinho Minas Gerais
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