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Minas Gerais

Brumadinho: sobe para 51 número de vítimas identificadas em tragédia

Balanço do Corpo de Bombeiros aponta 84 mortos e 276 desaparecidos, além de 391 pessoas localizadas

Publicado em 

30 jan 2019 às 16:43

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 16:43

A barragem B6, com água, segue monitorada 24 horas por dia, segundo a Defesa Civil, sem risco de rompimento Crédito: Corpo de Bombeiros MG
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atualizou em 51 o número de vítimas do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, em Brumadinho (MG), identificadas pelo Instituto Médico Legal (IML). O último balanço da corporação aponta 84 mortos e 276 desaparecidos, além de 391 pessoas localizadas.
De acordo com a Defesa Civil do estado, os trabalhos na região da mina do Córrego do Feijão começaram nesta quarta-feira (30) por volta das 4h da manhã. A barragem B6, com água, segue monitorada 24 horas por dia, segundo o órgão, sem risco de rompimento. Um plano de contingência, entretanto, foi elaborado de forma preventiva.
> ONU pede 'investigação imediata' em Brumadinho e suspensão de obras

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