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Sobe número de mortos

Brumadinho: bombeiros localizam ônibus com funcionários mortos

Um novo boletim vai ser divulgado às 14h com a lista e o número atualizado de mortos

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 14:39

Publicado em 

26 jan 2019 às 14:39
Crédito: FERNANDO MORENO/FUTURA PRESS
Lucas Henrique Gomes, de O Tempo (MG) - Um porta-voz do Corpo de Bombeiros fez um pronunciamento na manhã deste sábado (26) e afirmou que um ônibus com funcionários da Vale foi encontrado na barragem da Mina do Feijão.
Apesar de não confirmar o número das pessoas no veículo, o porta-voz diz que já foi constatado os óbitos dos passageiros.
Um novo boletim vai ser divulgado às 14h com a lista e o número atualizado de mortos.
A TRAGÉDIA
Pelo menos nove pessoas morreram e cerca de 354 ainda continuam desaparecidas depois do rompimento da barragem I da mina Córrego do Feijão, no início da tarde da última sexta-feira (25), em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A informação foi divulgada neste sábado (26) pelo Corpo de Bombeiros. Até agora, 189 pessoas foram resgatadas.
Segundo os Bombeiros, equipes realizam, neste momento, buscas na região da pousada Nova Estância, onde o professor e empresário Márcio Mascarenhas, fundador da rede Number One e dono do estabelecimento, foi encontrado morto.
Além dele, foram achados os corpos de sua mulher Cleo e do filho Márcio. O Corpo de Bombeiros faz buscas por outras 35 pessoas, entre funcionários e hóspedes, que estariam na pousada no momento do desastre.

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