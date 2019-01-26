Brumadinho: bombeiros localizam ônibus com funcionários mortos

Crédito: FERNANDO MORENO/FUTURA PRESS

Lucas Henrique Gomes, de O Tempo (MG) - Um porta-voz do Corpo de Bombeiros fez um pronunciamento na manhã deste sábado (26) e afirmou que um ônibus com funcionários da Vale foi encontrado na barragem da Mina do Feijão.

Apesar de não confirmar o número das pessoas no veículo, o porta-voz diz que já foi constatado os óbitos dos passageiros.

Um novo boletim vai ser divulgado às 14h com a lista e o número atualizado de mortos.

A TRAGÉDIA

Pelo menos nove pessoas morreram e cerca de 354 ainda continuam desaparecidas depois do rompimento da barragem I da mina Córrego do Feijão, no início da tarde da última sexta-feira (25), em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A informação foi divulgada neste sábado (26) pelo Corpo de Bombeiros. Até agora, 189 pessoas foram resgatadas.

Segundo os Bombeiros, equipes realizam, neste momento, buscas na região da pousada Nova Estância, onde o professor e empresário Márcio Mascarenhas, fundador da rede Number One e dono do estabelecimento, foi encontrado morto.