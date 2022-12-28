Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Briga por lanche de padaria termina em morte em SP
Violência

Briga por lanche de padaria termina em morte em SP

Proprietário relatou que não estava no local no momento da discussão, mas recebeu informações  de testemunhas de que o suspeito estaria embriagado

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 13:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 dez 2022 às 13:55
Um funcionário de uma padaria no Jardim Trianon, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, foi morto a pauladas após discutir com um cliente por causa de um lanche. O crime ocorreu ao fim do expediente e a poucos metros do estabelecimento, localizado na estrada Kizaemon Takeuti, na noite de sexta (23).
O suspeito de matar Ronivon Alves da Costa, 45, se entregou na terça-feira (27) e foi reconhecido por testemunhas como autor do crime. Adailton Vieira Noia, 49, já era alvo de um mandado de prisão temporária de 30 dias expedido pela Justiça. Ele tem uma condenação anterior por latrocínio (roubo seguido de morte).
Segundo a Polícia Civil, Noia não se manifestou durante o depoimento. Ele também não apresentou advogado até o momento, conforme a polícia. "Segundo a investigação, a discussão foi motivada pela divergência com relação ao lanche. Então, essa discussão foi para rua e, após o fechamento da padaria, acredita-se de forma sorrateira, ele desferiu um golpe na cabeça da vítima", informou o delegado Fábio Siqueira, do 2º DP de Taboão da Serra.
À Polícia Militar uma testemunha contou ter visto os dois homens discutirem por um sanduíche supostamente mal feito pelo funcionário da padaria. Costa era copeiro, mas no dia trabalhava na cozinha como chapeiro.
Na delegacia, o proprietário da padaria relatou que não estava no local no momento da briga, mas que soube por um familiar que cuidava do negócio e acompanhou a discussão que o suspeito estava embriagado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cafu estrela campanha do "Seleções Méqui"
McDonald’s convoca o craque Cafu para campanha “Seleções do Méqui” que traz combos da Copa
Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados