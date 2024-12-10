Briga por aluguel acabou em sequestro e assassinato de casal em SC, afirma polícia

Araceli Cristina Zanella, 46, e Valter Agostinho de Faria Junior, 62, foram mortos devido a uma discussão sobre o aluguel de um galpão deles Crédito: Reprodução/Redes sociais

Araceli Cristina Zanella, 46, e Valter Agostinho de Faria Junior, 62, que eram considerados desaparecidos, foram mortos devido a uma discussão sobre o aluguel de um galpão deles em Biguaçu (SC), afirmou a polícia. O contrato que casal tinha com donos de bar que funcionava no galpão foi rompido após denúncias de perturbação de sossego. O bar foi fechado e Araceli e Valter foram até o local em 11 de novembro para pegar a chave da propriedade deles de volta, explicou a Polícia Civil nessa segunda-feira (9).

Após discussão sobre o dinheiro pago como caução do aluguel, o casal foi feito refém. Segundo o delegado Anselmo Filho de Oliveira Cruz, eles foram mantidos no galpão até o fim daquele dia, e quando foram considerados desaparecidos pela família. O casal foi retirado do galpão e assassinado. Os responsáveis diretos pelos assassinatos não foram os inquilinos e, sim, terceiros contratados por eles e a quem as vítimas foram entregues após o cárcere, explicou o delegado.

Os corpos não foram encontrados. A polícia faz busca pelos cadáveres em área de mata entre as cidades de São José e Biguaçu, e pede que moradores da região procurem as autoridades se tiverem pistas sobre o crime.

Seis pessoas foram presas e uma está foragida. Duas das detidas são mulheres, uma delas estava em liberdade condicional com tornozeleira eletrônica. Os cartões das vítimas foram usados para fazer compras. Além de homicídio, roubo e sequestro, os suspeitos são investigados por estelionato. Nenhum deles confessou o crime.

O nome dos suspeitos não foi divulgado pela polícia. Por isso, o UOL não conseguiu localizá-los, mas o espaço segue aberto para manifestação das defesas. "Infelizmente, temos a convicção de que o casal foi morto ainda na noite do dia 11. Não conseguimos localizar os corpos. Eles teriam sido retirados de lá, do imóvel, ainda vivos e na sequência foram repassados para outras pessoas", disse Anselmo Filho de Oliveira Cruz, delegado.

Desaparecimento