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Após investigações

Briga por aluguel acabou em sequestro e assassinato de casal em SC, afirma polícia

Segundo a polícia, os responsáveis diretos pelos assassinatos não foram os inquilinos e, sim, terceiros contratados por eles. Os corpos das vítimas não foram encontrados

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 14:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 dez 2024 às 14:48
Araceli Cristina Zanella, 46, e Valter Agostinho de Faria Junior, 62, foram mortos devido a uma discussão sobre o aluguel de um galpão deles
Araceli Cristina Zanella, 46, e Valter Agostinho de Faria Junior, 62, foram mortos devido a uma discussão sobre o aluguel de um galpão deles Crédito: Reprodução/Redes sociais
Araceli Cristina Zanella, 46, e Valter Agostinho de Faria Junior, 62, que eram considerados desaparecidos, foram mortos devido a uma discussão sobre o aluguel de um galpão deles em Biguaçu (SC), afirmou a polícia. O contrato que casal tinha com donos de bar que funcionava no galpão foi rompido após denúncias de perturbação de sossego. O bar foi fechado e Araceli e Valter foram até o local em 11 de novembro para pegar a chave da propriedade deles de volta, explicou a Polícia Civil nessa segunda-feira (9).
Após discussão sobre o dinheiro pago como caução do aluguel, o casal foi feito refém. Segundo o delegado Anselmo Filho de Oliveira Cruz, eles foram mantidos no galpão até o fim daquele dia, e quando foram considerados desaparecidos pela família. O casal foi retirado do galpão e assassinado. Os responsáveis diretos pelos assassinatos não foram os inquilinos e, sim, terceiros contratados por eles e a quem as vítimas foram entregues após o cárcere, explicou o delegado.
Os corpos não foram encontrados. A polícia faz busca pelos cadáveres em área de mata entre as cidades de São José e Biguaçu, e pede que moradores da região procurem as autoridades se tiverem pistas sobre o crime.
Seis pessoas foram presas e uma está foragida. Duas das detidas são mulheres, uma delas estava em liberdade condicional com tornozeleira eletrônica. Os cartões das vítimas foram usados para fazer compras. Além de homicídio, roubo e sequestro, os suspeitos são investigados por estelionato. Nenhum deles confessou o crime.
O nome dos suspeitos não foi divulgado pela polícia. Por isso, o UOL não conseguiu localizá-los, mas o espaço segue aberto para manifestação das defesas. "Infelizmente, temos a convicção de que o casal foi morto ainda na noite do dia 11. Não conseguimos localizar os corpos. Eles teriam sido retirados de lá, do imóvel, ainda vivos e na sequência foram repassados para outras pessoas", disse Anselmo Filho de Oliveira Cruz, delegado.

Desaparecimento

Araceli e Valter sumiram em 11 de novembro. Eles foram vistos pela última vez em Biguaçu, na Grande Florianópolis, cidade onde moravam. Valter era natural de Florianópolis e Araceli de Chapecó. Eles planejavam uma mudança para uma casa de praia na cidade de Governador Celso Ramos, também em SC, após a aposentadoria de Valter.

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