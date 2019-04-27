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Educação

Brasileiros ganham torneio mundial de robótica

Estudantes brasileiros ganharam o torneio de robótica First Championship, realizado em Houston, nos Estados Unidos

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 22:33

Publicado em 

26 abr 2019 às 22:33
Brasileiros ganham torneio mundial de robótica Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Estudantes brasileiros ganharam o torneio de robótica First Championship, realizado em Houston, nos Estados Unidos. A equipe do Serviço Social da Indústria (Sesi) da cidade de Americana, em São Paulo, sagrou-se campeã, superando mais de 100 grupos de alunos de 9 a 16 anos de diversos países.
A equipe do Sesi de Jundiaí, município também em São Paulo, foi a terceira na classificação geral. Ainda entraram no pódio duas equipes de cidades paulistas: uma do Sesi Birigui, na categoria melhor apresentação de projeto de pesquisa, e outra do Sesi de Rio Claro, que ficou na segunda colocação na categoria programação de robô.
Antes da participação na competição internacional, o Sesi promoveu entre 2017 e 2018 uma bateria de torneios regionais e um nacional. A equipe de Rio Claro teve o melhor desempenho na disputa nacional, vencendo 83 participantes de 20 estados.
Já a equipe de Jundiaí, que conquistou o terceiro lugar no World Festival, havia ficado na segunda colocação no campeonato nacional.
O torneio First Championship é promovido por uma organização não governamental chamada First, em parceria com a empresa de brinquedos Lego. Além da etapa em Houston, em maio, ocorrerá outra disputa na cidade de Detroit, nos Estados Unidos.
As equipes devem construir robôs e colocá-los para desempenhar determinadas tarefas. Neste ano, o tema foi água. Entre as missões apresentadas estiveram remover canos quebrados ou virar tampas de bueiros. Há limite de tempo para cada tarefa.

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