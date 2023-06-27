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Brasil vive 'Lava Jato às avessas' contra políticos de direita?

Atuações de Sergio Moro e Alexandre de Moraes tem diferenças e semelhanças que geram debate
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

27 jun 2023 às 16:47

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 16:47

Um juiz superpoderoso que concentra em suas mãos processos de grande repercussão e adota decisões controversas a partir de aplicações inovadoras da lei.
Para alguns, a descrição se aplicaria facilmente à atuação do hoje senador Sergio Moro quando era juiz da Operação Lava Jato. Para outros, ela define o desempenho de Alexandre de Moraes como ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Mas seria correto aplicar a descrição a ambos? E dá para dizer que o Brasil vive agora uma 'Lava-Jato às avessas' contra políticos de direita?
Essa discussão, que ganha fôlego com o julgamento de Jair Bolsonaro no TSE, é trazida neste vídeo por nossa repórter Mariana Schreiber. Confira.

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