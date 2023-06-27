Brasil vive 'Lava Jato às avessas' contra políticos de direita?

Um juiz superpoderoso que concentra em suas mãos processos de grande repercussão e adota decisões controversas a partir de aplicações inovadoras da lei.

Para alguns, a descrição se aplicaria facilmente à atuação do hoje senador Sergio Moro quando era juiz da Operação Lava Jato. Para outros, ela define o desempenho de Alexandre de Moraes como ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

Mas seria correto aplicar a descrição a ambos? E dá para dizer que o Brasil vive agora uma 'Lava-Jato às avessas' contra políticos de direita?