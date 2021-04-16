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Pandemia

Brasil registra 3.774 mortes em 24h e chega a 365 mil vítimas por Covid-19

O número de novas infecções registrados nesta quinta-feira foi de 80.529, com o total de 13.758.093 casos da doença

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 21:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2021 às 21:30
coronavírus
Covid-19, coronavirus, 3D virus render on background. Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
O Brasil superou a marca de 365 mil mortes por coronavírus nesta quinta-feira, 15. Com 3.774 vítimas nas últimas 24 horas, o País acumulou o total de 365.954 óbitos. A média semanal de mortes, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, diminuiu um pouco e ficou em 2.952. Nos últimos cinco dias esteve acima de 3 mil.
O número de novas infecções registrados nesta quinta-feira foi de 80.529, com o total de 13.758.093 casos da doença, a segunda nação com mais registros, atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 12.236.295 pessoas estão recuperadas.

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O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira 1.060 mortes por covid-19. Outros sete Estados também superaram a barreira de 100 óbitos no dia: Minas Gerais (469), Rio de Janeiro (338), Ceará (272), Rio Grande do Sul (233), Paraná (266), Goiás (154), Bahia (141).
O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.
Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 73.174 novos casos e mais 3.560 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 13.746.681 pessoas infectadas e 365.444 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

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