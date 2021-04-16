Brasil registra 3.774 mortes em 24h e chega a 365 mil vítimas por Covid-19

Covid-19, coronavirus, 3D virus render on background. Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

O Brasil superou a marca de 365 mil mortes por coronavírus nesta quinta-feira, 15. Com 3.774 vítimas nas últimas 24 horas, o País acumulou o total de 365.954 óbitos. A média semanal de mortes, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, diminuiu um pouco e ficou em 2.952. Nos últimos cinco dias esteve acima de 3 mil.

O número de novas infecções registrados nesta quinta-feira foi de 80.529, com o total de 13.758.093 casos da doença, a segunda nação com mais registros, atrás apenas dos Estados Unidos. Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 12.236.295 pessoas estão recuperadas.

O Estado de São Paulo registrou nesta quinta-feira 1.060 mortes por covid-19. Outros sete Estados também superaram a barreira de 100 óbitos no dia: Minas Gerais (469), Rio de Janeiro (338), Ceará (272), Rio Grande do Sul (233), Paraná (266), Goiás (154), Bahia (141).

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.