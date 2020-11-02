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Pandemia

Brasil passa de 160 mil mortes pela Covid-19 neste domingo

O país registrou 202 novas mortes pela doença e 10.084 novos casos, segundo consórcio de imprensa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 22:27

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 22:27

Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório
Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik
Brasil registrou 202 novas mortes pela Covid-19 e 10.084 novos casos da doença, neste domingo (1º). O país, dessa forma, chegou a 160.104 óbitos e 5.544.815 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Aos finais de semana e feriados os números relacionados à pandemia costumam ser menores por atrasos de notificações nas secretarias de saúde.
Além dos dados diários do consórcio, a reportagem da Folha de S.Paulo também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.
De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 420, o que representa um cenário de estabilidade em relação à média de 14 dias atrás. Nas últimas semanas, o país esteve em situação de queda da média, retornando à situação de estabilidade na última terça.
Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
Enquanto isso, os dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam 10.100 novos casos e 190 novas mortes confirmadas pela Covid -19 no Brasil, neste domingo (1º). O total já chega a 160.74 mortes e casos pelo novo coronavírus.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.

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