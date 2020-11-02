Brasil passa de 160 mil mortes pela Covid-19 neste domingo

Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik

Brasil registrou 202 novas mortes pela Covid-19 e 10.084 novos casos da doença, neste domingo (1º). O país, dessa forma, chegou a 160.104 óbitos e 5.544.815 pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Aos finais de semana e feriados os números relacionados à pandemia costumam ser menores por atrasos de notificações nas secretarias de saúde.

Além dos dados diários do consórcio, a reportagem da Folha de S.Paulo também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 420, o que representa um cenário de estabilidade em relação à média de 14 dias atrás. Nas últimas semanas, o país esteve em situação de queda da média, retornando à situação de estabilidade na última terça.

Os dados são fruto de colaboração inédita entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Enquanto isso, os dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam 10.100 novos casos e 190 novas mortes confirmadas pela Covid -19 no Brasil, neste domingo (1º). O total já chega a 160.74 mortes e casos pelo novo coronavírus.