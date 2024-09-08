Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil envia 62 bombeiros para combater incêndios florestais na Bolívia
Meio ambiente

Brasil envia 62 bombeiros para combater incêndios florestais na Bolívia

Fogo ameaça a Serra do Amolar, no Pantanal boliviano, e populações tradicionais do lado brasileiro da fronteira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 set 2024 às 14:28

Publicado em 08 de Setembro de 2024 às 14:28

Brigadistas da Bolívia combatem incêndio florestal
Brigadistas da Bolívia combatem incêndio florestal Crédito: Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
O governo federal enviou 37 bombeiros militares da Força Nacional de Segurança Pública e outros 25 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para apoiar o combate aos incêndios florestais que atingem a Bolívia na fronteira com o Brasil, segundo uma nota publicada neste sábado, 7, pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).
Os incêndios ameaçam a Serra do Amolar, no Pantanal boliviano, e populações tradicionais do lado brasileiro da fronteira.
A ação deve incluir sobrevoos e análises de mapas de satélite para identificar os focos de incêndio ao longo da faixa de fronteira com os Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul.
Além de contribuir com o país vizinho em operações conjuntas para extinguir o fogo, a missão tem caráter preventivo, com o objetivo de evitar novos focos de incêndio no território brasileiro.
De janeiro até 7 de setembro, o Pantanal brasileiro registrou 9.665 focos de incêndio, segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A Bolívia, por sua vez, teve cerca de 56,6 mil focos de incêndio, maior número para o período nos últimos 13 anos, de acordo com o Inpe.
Brigadistas da Bolívia combatem incêndio florestal
Bolívia tem sofrido com uma série de incêndios florestais nos últimos meses Crédito: Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

Trabalho conjunto

Os focos de incêndio na região aumentaram em julho e, em 12 de agosto, o governo boliviano solicitou auxílio.
Além do MRE, a coordenação da missão conta com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Segundo o comunicado do MRE, um escalão avançado foi enviado no último dia 5 para constituir um comando conjunto na cidade de San Ignacio de Velasco, no Departamento de Santa Cruz.
A expectativa, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU), é que a equipe brasileira atue no país vizinho até o dia 17 deste mês.

Veja Também

Pesquisadores brasileiros desenvolvem produto plástico antipoluente

Hidrogênio verde: o que está por trás do interesse do Centrão nesta energia limpa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça 5 tipos de maquiagens com ótima qualidade e custo-benefício
Imagem de destaque
Entenda como comer mais frutas e vegetais pode melhorar a qualidade do sono
Imagem de destaque
Esgoto da Serra: empresários da construção civil vão se reunir com o governador

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados