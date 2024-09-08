Brasil envia 62 bombeiros para combater incêndios florestais na Bolívia

Brigadistas da Bolívia combatem incêndio florestal Crédito: Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

O governo federal enviou 37 bombeiros militares da Força Nacional de Segurança Pública e outros 25 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para apoiar o combate aos incêndios florestais que atingem a Bolívia na fronteira com o Brasil, segundo uma nota publicada neste sábado, 7, pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Os incêndios ameaçam a Serra do Amolar, no Pantanal boliviano, e populações tradicionais do lado brasileiro da fronteira.

A ação deve incluir sobrevoos e análises de mapas de satélite para identificar os focos de incêndio ao longo da faixa de fronteira com os Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul.

Além de contribuir com o país vizinho em operações conjuntas para extinguir o fogo, a missão tem caráter preventivo, com o objetivo de evitar novos focos de incêndio no território brasileiro.

De janeiro até 7 de setembro, o Pantanal brasileiro registrou 9.665 focos de incêndio, segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A Bolívia, por sua vez, teve cerca de 56,6 mil focos de incêndio, maior número para o período nos últimos 13 anos, de acordo com o Inpe.

Bolívia tem sofrido com uma série de incêndios florestais nos últimos meses Crédito: Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

Trabalho conjunto

Os focos de incêndio na região aumentaram em julho e, em 12 de agosto, o governo boliviano solicitou auxílio.

Além do MRE, a coordenação da missão conta com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Segundo o comunicado do MRE, um escalão avançado foi enviado no último dia 5 para constituir um comando conjunto na cidade de San Ignacio de Velasco, no Departamento de Santa Cruz.