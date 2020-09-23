Brasil contabiliza média móvel de 707 óbitos por dia devido ao coronavírus

Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 35.252 novos casos e 809 novos óbitos de Covid-19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 4

A média móvel diária de mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil ficou em 707 nesta terça-feira (22). A média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana.

Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 35.252 novos casos e 809 novos óbitos. Ao todo são 4.595.335 brasileiros infectados e 138.159 mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde. O balanço do Ministério da Saúde indica que há 3.945.627 recuperados da doença e outros 507.869 que seguem em acompanhamento.

Estado com os maiores números absolutos de coronavírus no país, São Paulo teve mais 8.090 novos casos e 282 mortes nas últimas 24 horas. No total, o Estado registrou 945.422 infectados e 34.266 óbitos. Conforme boletim da Secretaria Estadual de Saúde, há 810.750 pessoas recuperadas.

A contagem da Universidade Johns Hopkins mostra que o Brasil continua como o terceiro país mais afetado pela pandemia em número de contaminados. Está atrás de Estados Unidos, que tem 6,8 milhões de casos, e Índia, com 5,5 milhões. Esses dois países ocupam a primeira e segunda posição, respectivamente.

No entanto, em relação ao total de óbitos, o Brasil se mantém na vice-liderança. Nesta terça-feira, os Estados Unidos, país com mais óbitos no mundo, ultrapassaram 200 mil mortes por Covid-19.

PARCERIA

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.