AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Brasil contabiliza média móvel de 707 óbitos por dia devido ao coronavírus
Covid-19

Brasil contabiliza média móvel de 707 óbitos por dia devido ao coronavírus

Ao todo são 4.595.335 brasileiros infectados e 138.159 mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados do consórcio dos veículos de imprensa

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 07:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 07:31
Coronavírus - Covid19
Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 35.252 novos casos e 809 novos óbitos de Covid-19 Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay 4
A média móvel diária de mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil ficou em 707 nesta terça-feira (22). A média móvel registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana.
Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 35.252 novos casos e 809 novos óbitos. Ao todo são 4.595.335 brasileiros infectados e 138.159 mortos pela Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados do consórcio dos veículos de imprensa, formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, feito em conjunto com as secretarias estaduais de Saúde. O balanço do Ministério da Saúde indica que há 3.945.627 recuperados da doença e outros 507.869 que seguem em acompanhamento.
Estado com os maiores números absolutos de coronavírus no país, São Paulo teve mais 8.090 novos casos e 282 mortes nas últimas 24 horas. No total, o Estado registrou 945.422 infectados e 34.266 óbitos. Conforme boletim da Secretaria Estadual de Saúde, há 810.750 pessoas recuperadas.
A contagem da Universidade Johns Hopkins mostra que o Brasil continua como o terceiro país mais afetado pela pandemia em número de contaminados. Está atrás de Estados Unidos, que tem 6,8 milhões de casos, e Índia, com 5,5 milhões. Esses dois países ocupam a primeira e segunda posição, respectivamente.

Veja Também

Brasil decide entrar em aliança internacional por vacina contra Covid-19

No entanto, em relação ao total de óbitos, o Brasil se mantém na vice-liderança. Nesta terça-feira, os Estados Unidos, país com mais óbitos no mundo, ultrapassaram 200 mil mortes por Covid-19.

PARCERIA

O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. De forma inédita, a iniciativa foi uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia e se manteve mesmo após a manutenção dos registros governamentais.
Conforme o Ministério da Saúde, 33.536 novos casos de infecção pela Covid-19 e 836 novos óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. No total, 4.591.604 pessoas se infectaram e 138.108 faleceram por conta da doença. Os números diferem dos compilados pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.

Veja Também

Testes da vacina de Oxford contra Covid-19 são retomados no Brasil

Vacina da tuberculose será testada no Brasil contra Covid-19

Governo federal cria grupo para coordenar vacinação contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Adriana Chammas
Morre aos 55 anos a publicitária Adriana Chammas, diretora da agência Aquatro
Imagem de destaque
Batida entre carro e carreta deixa três feridos na BR 262 no ES
Imagem de destaque
Motorista morre afogado ao buscar ajuda após carro cair em represa de Pinheiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados