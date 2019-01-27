Bombeiros não descartam rompimento de outra barragem em Brumadinho

BRUMADINHO, MG, 26.01.2019:ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO. Animais aguardam ilhados apos desastre ambiental na represa da Cia Vale, em Corrego do Feijao-Brumadinho, região metropolina de Belo Horizonte, MG, na tarde desta sexta feira (25) Crédito: Giazi Cavalcante/Codigo19

Aline Diniz - O Tempo - O Corpo de Bombeiros não descarta a possibilidade de rompimento de uma nova barragem de água em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Vale está trabalhando desde às 5h deste sábado (26) para drenar água da estrutura.

A intenção é retirar 50% do volume, que atualmente é de 4 milhões de litros. Três barragens se romperam na cidade. A Vale ainda afirmou ao coronel Anderson Almeida, que a barragem não está acima da capacidade.