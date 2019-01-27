Bombeiros não descartam rompimento de outra barragem em Brumadinho

Aline Diniz - O Tempo - O Corpo de Bombeiros não descarta a possibilidade de rompimento de uma nova barragem de água em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Vale está trabalhando desde às 5h deste sábado (26) para drenar água da estrutura.
A intenção é retirar 50% do volume, que atualmente é de 4 milhões de litros. Três barragens se romperam na cidade. A Vale ainda afirmou ao coronel Anderson Almeida, que a barragem não está acima da capacidade.
“Estamos estimando cerca de 37 horas para chegarmos a uma situação de segurança”, informou o coronel Anderson de Almeida, comandante operacional do Corpo de Bombeiros. A água que está sendo drenada, um total de 350 mil litros por hora, segue o leito do rio Paraopeba.