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Tragédia

Bombeiros encerram trabalho de rescaldo do incêndio no CT do Flamengo

Segundo o tenente-coronel Douglas Henaut, responsável pelo Comando de Busca e Salvamento, oito corpos já foram retirados do local

Publicado em 

08 fev 2019 às 16:30

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 16:30

Um incêndio atingiu o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, zona oeste do Rio Crédito: Reginaldo Pimenta/Agência Estado
Os bombeiros já encerraram o trabalho de rescaldo após controlar o incêndio que deixou 10 mortos e três feridos no Centro de Treinamento (CT) do Flamengo, em Vargem Grande, na madrugada de desta sexta-feira (08). Segundo o tenente-coronel Douglas Henaut, responsável pelo Comando de Busca e Salvamento, oito corpos já foram retirados do local.
"A gente conseguiu atender às vítimas que estavam do lado de fora. O local estava completamente tomado pelas chamas. Por mais que se tentou entrar e fazer a localização de alguém vivo, o resultado disso foi encontrar os corpos".
O incêndio foi controlado por volta de 6h20 da manhã. O comandante Douglas Henaut considerou que os recursos utilizados no combate às chamas foram "mais do que suficientes", uma vez que dois quartéis dos bombeiros mandaram equipes completas de socorro para o local.
No momento, os bombeiros trabalham no apoio à perícia e na remoção dos corpos das vítimas do incêndio. Henaut disse que qualquer informação sobre as causas do incêndio no momento é prematura e que o foco até então era salvar as vítima, controlar as chamas e dar apoio técnico à perícia.
"A parte de documentação não é o nosso foco agora", afirmou.

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