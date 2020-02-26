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Presidente da República

Bolsonaro volta a Brasília após feriado no Guarujá

Bolsonaro chegou por volta das 15h45 ao Palácio do Alvorada e, como de costume, parou para cumprimentar turistas na entrada da residência oficial. Ele não falou com a imprensa

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 20:06
O presidente da República foi visto passeando de moto Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro chegou a Brasília, na tarde desta quarta-feira (26), após passar o feriado de carnaval no Forte dos Andradas, unidade militar no Exército no Guarujá, litoral paulista. Bolsonaro chegou por volta das 15h45 ao Palácio do Alvorada e, como de costume, parou para cumprimentar turistas na entrada da residência oficial. Ele não falou com a imprensa.
A previsão inicial, segundo o próprio presidente, era permanecer descansando no Guarujá até amanhã (27), mas o presidente decidiu antecipar o retorno. Segundo o Palácio do Planalto, não há compromissos oficiais previstos para esta quarta-feira (26).

REFORMA ADMINISTRATIVA

A expectativa, após o feriado de carnaval, é que o presidente envie ao Congresso Nacional a proposta reforma administrativa, que pretende mudar os direitos dos futuros servidores federais. A medida ainda não foi detalhada, mas os pontos adiantados pelo governo nos últimos meses incluem a revisão dos salários iniciais, a redução no número de carreiras e o aumento no prazo para o servidor atingir a estabilidade.
Com informações Agência Brasil.

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