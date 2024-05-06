Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro será levado para SP para tratar erisipela e obstrução intestinal
Mudança de hospital

Bolsonaro será levado para SP para tratar erisipela e obstrução intestinal

Ex-presidente foi internado no domingo (5), em Manaus (AM), onde estava para uma série de eventos do PL

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 15:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2024 às 15:15
SÃO PAULO - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai ser transferido na tarde desta segunda-feira (6) do hospital Santa Júlia, em Manaus (AM), para o hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar erisipela e um quadro de obstrução intestinal, segundo Fabio Wajngarten, advogado do político.
Bolsonaro foi internado no domingo (5) em Manaus para tratar erisipela, uma infecção bacteriana que atinge a pele e pode causar inflamação. Ele estava na região para uma série de eventos, que incluíram um encontro do PL Mulher ao lado da esposa, Michelle Bolsonaro. No dia anterior, o político havia estado no mesmo hospital para tratar da infecção, mas deixou o local para continuar a agenda.
Jair Bolsonaro, ex-presidente da República
Jair Bolsonaro foi internado por duas vezes no fim de semana Crédito: Reprodução
Segundo o hospital Santa Júlia, o quadro de Bolsonaro ao chegar à unidade no sábado (4) era de "desidratação e processo infeccioso de pele". "Voltou ao hospital após seus compromissos, onde segue internado para antibioticoterapia venosa e hidratação sob cuidados do médico infectologista Dr. Alexandre Souza".
Em Manaus, ele participou de evento para lançamento da pré-candidatura pelo PL do deputado federal Capitão Alberto Neto para a prefeitura de Manaus e recebeu a visita do governador do Amazonas, Wilson Lima.
"Quando cai a imunidade da gente, por problemas mais variados, a erisipela é comum de acontecer. Então, já estou medicado, tranquilo, pronto para outra aí", afirmou Bolsonaro em vídeo publicado na tarde de sábado (4) por Alberto Neto.
Na manhã desta segunda (6), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos do ex-presidente, havia feito publicação nas redes sociais informando que Bolsonaro "passa bem, já reage bem aos antibióticos e hoje deve ser transferido para Brasília".
Segundo Wajngarte, porém, a ida de Bolsonaro não para Brasília, mas para São Paulo, ocorre em decorrência de uma obstrução intestinal ocorrida na madrugada.
Em setembro de 2023, o ex-presidente já tratou do quadro no Vila Nova Star, quando médicos do hospital aventaram a possibilidade de fazer uma cirurgia de correção de alças intestinais para tratar o mau funcionamento do intestino. Na ocasião, porém, o procedimento não ocorreu porque os médicos consideraram que o ex-presidente tinha "função intestinal adequada", sem obstrução.
Distúrbios digestivos têm se tornado comuns no quadro de saúde do ex-presidente e podem estar relacionados com traumas como a facada desferida contra o político em 2018 e com a realização de cirurgias anteriores.
Sintomas comuns da obstrução intestinal são dor, inchaço e perda de apetite.
Já a erisipela é um tipo de infecção bacteriana que atinge a pele e causa uma inflamação. Em geral, as bactérias costumam entrar no organismo por meio de algum ferimento e se instalam nas camadas superficiais de pele e gordura.
As alterações na pele mais comuns são vermelhidão, inchaço e dor. Outros sintomas como febre e calafrios também podem ocorrer. Além da medicação, repouso e a manutenção da perna elevada também costumam ser indicados para tratamento da doença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Manaus (AM) São Paulo (SP) Hospital
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados