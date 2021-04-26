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Orçamento 2021

Bolsonaro diz que vai recompor cortes no Orçamento

Dirigindo-se a quem criticou os cortes no Orçamento de 2021, o presidente da República disse que a medida foi adotada por "questão técnica".

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 14:32

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 abr 2021 às 14:32
Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também criticou governadores que estariam usando o vírus para “subjugar” a população. Crédito: Marcos Correa/PR
presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (26) que os cortes feitos por seu governo no Orçamento serão recompostos, de forma a evitar que o país pare. A afirmação foi feita durante a cerimônia de inauguração de um trecho de 22 quilômetros (km) da BR 101 na Bahia. Durante o evento, Bolsonaro criticou governadores que estariam usando o vírus para “subjugar” a população.
Dirigindo-se "àqueles que criticaram os cortes no Orçamento", Bolsonaro disse que a medida foi adotada por "questão técnica", mas que "com toda certeza, brevemente e pelas vias legais faremos a devida recomposição do nosso Orçamento, porque o Brasil não pode mais parar", disse o presidente.
“Está chegando a hora, pessoal. Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência porque não podemos admitir alguns pseudogovernadores quererem impor a ditadura no meio de vocês, usando o vírus para subjugá-los”, acrescentou.
Bolsonaro disse que, desde sempre, manifestou preocupação com a influência que o isolamento social decorrente da pandemia teria para os índices de desemprego no país.
“Eu sempre disse que, além do vírus, tínhamos de nos preocupar com a questão do desemprego. Não foi o governo federal que obrigou vocês a ficarem em casa. Não foi o governo federal que fechou o comércio. Não foi o governo federal quem destruiu milhões de empregos. Podem ter certeza de que esse suplício está chegando ao fim. Brevemente voltaremos à normalidade, com o apoio de todos”, declarou.

BR 101

O trecho de 22 km duplicados da BR 101 entregue hoje tem início no entroncamento com a BR 324 e vai em direção à divisa com Sergipe.
“Esses 22 km que estamos inaugurando hoje vão diminuir tempo de viagem, ajudar as pessoas e reduzir número de acidentes. Até o final do ano, teremos condições de entregar mais 55 km, para fechar o lote”, disse o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, durante a cerimônia de inauguração.
Com esta entrega, o governo contabiliza mais de 180 km de novas pistas entregues na Bahia este ano. “Nos quatro primeiros meses de 2021, além dos 22 km duplicados, o Ministério da Infraestrutura (MInfra) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes entregaram 77 km de pistas pavimentadas da BR 235/BA, 67 km de adequação da BR 135/BA e 16 km de duplicação da BR 116/BA”, informa o ministério.
A entrega de hoje integrará grandes polos comerciais e industriais do estado, como Alagoinhas, Pedrão, Teodoro Sampaio e Conceição do Jacuípe, “região conhecida pela quantidade de fábricas de grande porte, como cervejarias” que representa, segundo o MInfra “um ponto estratégico de logística por se conectar à BR 324/BA, que liga a cidade de Feira de Santana até a capital Salvador”.
Um dos principais corredores rodoviários do Brasil, a BR 101 atravessa 12 estados, cortando o país de Norte a Sul, e com um fluxo diário de mais de 12 mil veículos.

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