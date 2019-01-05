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EDUCAÇÃO

Bolsonaro: coordenador do Enem priorizará ensino e não doutrinação

Murilo Resende foi escolhido pelo presidente para desempenhar a função

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 15:23

Publicado em 

05 jan 2019 às 15:23
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/SBT
O presidente Jair Bolsonaro afirmou em sua conta do microblog Twitter, neste sábado, que o novo coordenador do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), Murilo Resende, priorizará o ensino e não o que chamou de doutrinação dos alunos em sala de aula.
"Murilo Resende, o novo coordenador do Enem é doutor em economia pela FGV e seus estudos deixam claro a priorização do ensino ignorando a atual promoção da "lacração", ou seja, enfoque na medição da formação acadêmica e não somente o quanto ele foi doutrinado em salas de aula", apontou ele na rede social.

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