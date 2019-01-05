Bolsonaro: coordenador do Enem priorizará ensino e não doutrinação

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em sua conta do microblog Twitter, neste sábado, que o novo coordenador do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), Murilo Resende, priorizará o ensino e não o que chamou de doutrinação dos alunos em sala de aula.

"Murilo Resende, o novo coordenador do Enem é doutor em economia pela FGV e seus estudos deixam claro a priorização do ensino ignorando a atual promoção da "lacração", ou seja, enfoque na medição da formação acadêmica e não somente o quanto ele foi doutrinado em salas de aula", apontou ele na rede social.